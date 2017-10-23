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00:26 (мск), источник: РБК

СПЧ предложит Путину реформы избирательной системы

СПЧ подготовил для президента доклад по итогам выборов 10 сентября. В нем предлагаются электоральные реформы: смягчение муниципального фильтра, уточнение оснований для досрочного голосования, создание интернет-кабинета избирателя.

Источник: РИА "Новости"

Список реформ

Рабочая группа Совета при президенте по правам человека (СПЧ) подготовила доклад по результатам сентябрьского единого дня голосования. В заключении доклада (есть у РБК) члены совета предложили изменить или усовершенствовать практику муниципального фильтра. К примеру, муниципальным депутатам можно разрешить поддерживать более чем одного кандидата в главы региона или заменить муниципальный фильтр избирательным залогом или сбором подписей избирателей, говорится в докладе.

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Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в начале ноября члены СПЧ на традиционной встрече с Владимиром Путиным представят ему доклад с анализом региональных, муниципальных и местных выборов, которые состоялись 10 сентября. Один из авторов доклада, Илья Шаблинский, рассказал РБК, что рабочая группа встретится с президентом 30 октября.

Помимо смягчения муниципального фильтра, в докладе предлагается увеличить долю представителей партий в избирательных комиссиях и разработать способы защиты членов избирательных комиссий от «противоправного воздействия на них». Правозащитники также предлагают закрепить статус наблюдателей за представителями СПЧ, Общественной палаты и уполномоченными по правам человека.

Авторы доклада предлагают ряд реформ, направленных на усиление информирования о выборах.

На информационных плакатах в избирательных участках надо обязательно размещать портреты кандидатов, а сами избиркомы должны помогать с организацией публичных дискуссий между кандидатами в интернете. Кроме того, предлагается создать личные кабинеты избирателей в Сети, в которых им бы предоставлялась вся необходимая информация по выборам.

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Другая идея СПЧ — создать единый реестр избирателей, который помог бы исключить двойное голосование, и создать исчерпывающий перечень причин для досрочного голосования, считают члены совета. Правозащитники предложили ЦИК внедрить системы видеонаблюдения на всех избирательных участках и создать общественный совет, включив в него представителей президентского совета. К президенту авторы доклада обратились с предложением внести в перечень социально значимых некоммерческих организаций общественные объединения, занимающиеся наблюдением на выборах.

Жалобы на нарушения​

По данным СПЧ, в ходе прошедших в этом году 10 сентября выборах были обнаружены нарушения. В числе прочего нарушались правила предвыборной агитации: штабы некоторых кандидатов уничтожали и портили агитационные материалы конкурентов, использовали скрытую агитацию в СМИ, распространяли агитматериалы c порочащей конкурентов информацией.

Эксперты зафиксировали случаи подкупа избирателей, организованного подвоза участников голосования на участки, процедурные нарушения при голосовании (к примеру, на некоторых участках были вскрыты конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей). Также эксперты СПЧ подтвердили недостаточное информирование избирателей о предстоящих выборах, о котором ранее высказывалась председатель ЦИК Элла Памфилова.

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Председатель Совета «Российского общественного института избирательного права» Игорь Борисов сообщил РБК, что, по его мнению, обнаруженных нарушений недостаточно, чтобы повлиять на итоги голосования. «Мы включили в доклад решение совета, что те нарушения, которые были выявлены, не повлияли на результаты, хотя они требуют рассмотрения», — пояснил он. ​​

С ним не согласен член СПЧ Шаблинский. По его мнению, эксперты не вправе «делать никаких выводов о нарушениях». «Мы были на 20 участках из 90 тыс. — как мы можем судить обо всех нарушениях по стране? — заявил он РБК. — У нас нет таких возможностей». По словам эксперта, для подготовки доклада рабочая группа изучила данные о нарушениях на выборах, подготовленные движением «Голос» и наблюдательным объединением «Сонар». «Им мы верим, но все же окончательного вывода о том, повлияли ли [нарушения на исход выборов], нет», — отметил Шаблинский.

10 сентября в России прошел единый день голосования, в ходе которого состоялось более 6 тыс. выборов различных уровней. В частности, в 16 регионах прошли выборы глав субъектов, а в шести — выборы в региональные парламенты. В Москве в этот день состоялись выборы в советы муниципальных депутатов. В ЦИК в ходе единого дня голосования заявили об отсутствии критических нарушений на выборах. Памфилова также сообщила о рекордно малом числе жалоб на нарушения 10 сентября во время своей встречи с президентом.

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