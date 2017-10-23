Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
МИД Польши выразил недовольство частыми визитами Путина в Венгрию
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
"Королева пехоты" России превосходит американские БМП - СМИ
"Крупнейший в мире": СМИ об исполине России Ми-26
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
14События недели в фотографиях
03:07 (мск), источник: РИА Новости

Семьи погибших военных США спустя два месяца получили письма от Трампа

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Несколько семей погибших в августе американских моряков получили письма с соболезнованиями от президента США Дональда Трампа спустя два месяца, пишет издание Atlantic со ссылкой на родственников военных.

Источник: Reuters

Американский эсминец «Джон Маккейн» 21 августа столкнулся с торговым судном неподалеку от Сингапура.

Десять моряков погибли, пять получили ранения.

Семьи погибших военных лишь 20 октября стали получать письма с соболезнованиям, то есть через два дня после разгоревшейся полемики вокруг разговора Трампа с вдовой погибшего в Нигере солдата ВС США.

Читайте также
Мать погибшего солдата обвинила Трампа в неуважении

Отец одного из моряков сообщил, что до этого письма не получал каких-либо известий от американского президента. «Честно, мне кажется, что письмо является реакцией на начавшуюся в СМИ бурю вокруг того, как подобные вещи решались», — сообщил газете Тимоти Эклз, отец одного из моряков.

При этом он отметил, что письмо было учтивым.

Еще две семьи также подтвердили изданию, что получили письма из Белого дома 20 октября.

Член палаты представителей США Фредерика Уилсон 18 октября заявила, что Трамп сказал вдове погибшего в Нигере американского военного Дэвида Джонсона, что ее муж знал, на что идет. Конгрессмен отметила, что слышала часть беседы Трампа с вдовой по громкой связи, когда ехала с ней в машине. Эти слова показались ей неуместными и «бесчувственными», поскольку у жены погибшего солдата остались двое детей и она ожидает третьего ребенка. Американский президент обвинил Уилсон во лжи.

Трампа первоначально критиковали в СМИ за то, что он не поговорил с семьями погибших, в ответ на это президент США заявил, что делает это гораздо чаще, чем его предшественник Барак Обама.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Карзай сделал важное заявление о Путине
Почему ученые призвали не уступать пожилым людям место в транспорте
ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» в матче чемпионата России
Саакашвили призвал ликвидировать СБУ и нацгвардию Украины
СМИ: власти обсуждают повышение минимального трудового стажа
Путину предложат реформы избирательной системы
Захватившего заложников в Британии мужчину обезвредила полиция
В школьную программу могут включить курс о семейной жизни
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь