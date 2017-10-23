Семьи погибших военных США спустя два месяца получили письма от Трампа

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Американский эсминец «Джон Маккейн» 21 августа столкнулся с торговым судном неподалеку от Сингапура.

Десять моряков погибли, пять получили ранения.

Семьи погибших военных лишь 20 октября стали получать письма с соболезнованиям, то есть через два дня после разгоревшейся полемики вокруг разговора Трампа с вдовой погибшего в Нигере солдата ВС США.

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Отец одного из моряков сообщил, что до этого письма не получал каких-либо известий от американского президента. «Честно, мне кажется, что письмо является реакцией на начавшуюся в СМИ бурю вокруг того, как подобные вещи решались», — сообщил газете Тимоти Эклз, отец одного из моряков.

При этом он отметил, что письмо было учтивым.

Еще две семьи также подтвердили изданию, что получили письма из Белого дома 20 октября.

Член палаты представителей США Фредерика Уилсон 18 октября заявила, что Трамп сказал вдове погибшего в Нигере американского военного Дэвида Джонсона, что ее муж знал, на что идет. Конгрессмен отметила, что слышала часть беседы Трампа с вдовой по громкой связи, когда ехала с ней в машине. Эти слова показались ей неуместными и «бесчувственными», поскольку у жены погибшего солдата остались двое детей и она ожидает третьего ребенка. Американский президент обвинил Уилсон во лжи.