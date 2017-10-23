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03:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Игорь Пушкарёв рассказал о своем обвинении

Временно отстраненный от исполнения полномочий главы Владивостока Игорь Пушкарёв дал комментарий на своих страницах в социальных сетях обвинительное заключение, утвержденное Генпрокуратурой по его делу, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

По словам Игоря Пушкарёва, с момента подачи заключения по его делу, до утверждения Генеральной прокуратурой РФ прошла всего неделя. «Учитывая то, что 7 дней прошло с момента подачи документов, «стало понятно, что там даже не читали материалы дела, так как на ознакомление со 112 томами у нас ушло несколько месяцев», — пишет Игорь Пушкарёв.

«В качестве примера абсурда приведу ситуацию с обвинением во взятке от своего родного брата Андрея. Прокуратуру не смутил домысел следствия о том, что пресловутая взятка, якобы была передана в неустановленное время и неустановленном месте. То есть можно просто взять арестовать человека по обвинению в ущербе, а потом без всяких доказательств придумать ему другое обвинение, более абстрактное, например, взятку, в которой по большому счёту можно обвинить любого человека», — говорит Игорь Пушкарёв.

При этом, временно отстранённый мэр не удивлен, и готовится к суду. «Будем продолжать доказывать свою правоту и каждый сможет узнать о подробностях нашего уголовного дела».

Ранее Игорь Пушкарёв рассказал об ущербе, нанесённом городу Владивостоку. По мнению отстраненного мэра, ущерб нанесли городу следственные органы.

«Говоря об ущербе бюджету Владивостока, хочу напомнить, что впервые город пострадал именно из-за действий следователей ещё в 2016 году. После моего ареста, адвокаты, представители Администрации Владивостока и МУП “Дороги Владивостока” неоднократно доводили до следствия и суда факты отсутствия ущерба при закупках стройматериалов», — пишет Игорь Пушкарёв.

Как уже сообщало «Deita.ru», по версии следственного комитета России, с 2009 года по 2016 год мэр Владивостока Игорь Пушкарёв приобрел строительные материалы для подведомственных администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в организациях, входящих в группу компаний «Востокцемент», которые на тот момент были подконтрольны близким родственникам главы города.

При этом строительные материалы приобретались только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам.

За это, по версии СК РФ, Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева взятку в сумме более 75 миллионов рублей.

Дмитрий Санников.

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