Андрей Тарасенко назначил нового вице-губернатора
Новым
Новым
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал распоряжение о назначении нового
Как сообщила «Вестям: Приморье»
Справочно: Татьяна Владимировна Казанцева родилась во Владивостоке.
В 1988 году окончила с красным дипломом Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета по специальности «Экономика и организация промышленности продовольственных товаров».
Успешно окончила аспиранту Института экономических исследований Дальневосточного отделения Российской Академии наук. Имеет ученую степень — кандидат экономических наук.
Практически с начала становления налоговой службы в Приморском крае до 1998 года работала в налоговой инспекции по Владивостоку, заняла должность заместителя начальника.
С 1998 года начала работу в финансовом управлении Приморского края. В 2001 году Татьяна Казанцева возглавила управление, позднее переименованное в департамент финансов Приморского края.
Удостоена Благодарности министра финансов РФ, нагрудного знака «Отличник финансовой службы», других федеральных и краевых наград.