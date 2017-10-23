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04:03 (мск), источник: Вести Приморье

Андрей Тарасенко назначил нового вице-губернатора

Новым вице-губернатором, который будет курировать финансовые вопросы края, стала Татьяна Казанцева, около 20 лет занимавшая должность директора краевого департамента финансов.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал распоряжение о назначении нового вице-губернатора. Им стала Татьяна Казанцева, около 20 лет занимавшая должность директора краевого департамента финансов.

Как сообщила «Вестям: Приморье» пресс-секретарь врио губернатора Олеся Ясевич, Татьяна Казанцева будет курировать финансовые вопросы края.

Справочно: Татьяна Владимировна Казанцева родилась во Владивостоке.

В 1988 году окончила с красным дипломом Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета по специальности «Экономика и организация промышленности продовольственных товаров».

Успешно окончила аспиранту Института экономических исследований Дальневосточного отделения Российской Академии наук. Имеет ученую степень — кандидат экономических наук.

Практически с начала становления налоговой службы в Приморском крае до 1998 года работала в налоговой инспекции по Владивостоку, заняла должность заместителя начальника.

С 1998 года начала работу в финансовом управлении Приморского края. В 2001 году Татьяна Казанцева возглавила управление, позднее переименованное в департамент финансов Приморского края.

Удостоена Благодарности министра финансов РФ, нагрудного знака «Отличник финансовой службы», других федеральных и краевых наград.

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