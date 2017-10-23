СМИ узнали о возможном появлении в Думе спецпредставителя по делам женщин

Источник: РИА "Новости"

Госдума на заседании во вторник, 24 октября, обсудит возможность учредить в нижней палате парламента новую должность — спецпредставителя по вопросам гендерного равенства. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источника, близкого к думскому руководству. Эту информацию подтвердил изданию собеседник в аппарате Думы.

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Парламентариям предложат рассмотреть кандидатуру депутата от «Единой России» Оксаны Пушкиной для назначения на эту должность. Помимо этого ей, а также другому члену «Единой России» Ирине Родниной поручили доработать законопроект о правах женщин, который был внесен и принят в первом чтении в Госдуме в 2003 году. Пушкина не ответила на звонки «Ведомостей», связаться с ее помощницей изданию также не удалось.

В нижней палате уже есть профильная структура, которая занимается вопросами женщин — Комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Ее председателем является член фракции КПРФ Тамара Плентева. Оксана Пушкина занимает в комитете пост заместителя председателя.

По словам политолога Константина Калачева, женская повестка постепенно входит в российскую политическую культуру, и Оксана Пушкина, на его взгляд, является хорошей кандидатурой, поскольку он популярна среди населения, активна и проявила себя в вопросах борьбы за равенство полов. Политолог отметил, что женщины являются основным электоратом Владимира Путина, и роль женщин во всех сферах общественной жизни будет в будущем только возрастать.