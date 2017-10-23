Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Глава МИД Финляндии ответил, есть ли для страны угроза от РФ
Какие продукты вызывают рак: мифы и реальность
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Совершенно новая БМП-3 России превосходит американские - СМИ
"Крупнейший в мире": СМИ об исполине России Ми-26
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Какой была Аляска, когда ее продавали
04:11 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о возможном появлении в Думе спецпредставителя по делам женщин

В Госдуме обсуждают идею о введении новой должности — спецпредставителя по вопросам гендерного равенства. Кандидатом на этот пост является депутат от «Единой России», автор и бывшая ведущая телешоу «Женский взгляд» Оксана Пушкина.

Источник: РИА "Новости"

Госдума на заседании во вторник, 24 октября, обсудит возможность учредить в нижней палате парламента новую должность — спецпредставителя по вопросам гендерного равенства. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источника, близкого к думскому руководству. Эту информацию подтвердил изданию собеседник в аппарате Думы.

Читайте также
Политическое кредо Ксении Собчак

Парламентариям предложат рассмотреть кандидатуру депутата от «Единой России» Оксаны Пушкиной для назначения на эту должность. Помимо этого ей, а также другому члену «Единой России» Ирине Родниной поручили доработать законопроект о правах женщин, который был внесен и принят в первом чтении в Госдуме в 2003 году. Пушкина не ответила на звонки «Ведомостей», связаться с ее помощницей изданию также не удалось.

В нижней палате уже есть профильная структура, которая занимается вопросами женщин — Комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Ее председателем является член фракции КПРФ Тамара Плентева. Оксана Пушкина занимает в комитете пост заместителя председателя.

По словам политолога Константина Калачева, женская повестка постепенно входит в российскую политическую культуру, и Оксана Пушкина, на его взгляд, является хорошей кандидатурой, поскольку он популярна среди населения, активна и проявила себя в вопросах борьбы за равенство полов. Политолог отметил, что женщины являются основным электоратом Владимира Путина, и роль женщин во всех сферах общественной жизни будет в будущем только возрастать.

Другой эксперт Федор Крашенников замечает, что эти меры отображают лишь имитационную демократию в России, которая стремится копировать структуры, имеющиеся в демократических обществах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы с Донбассом
РАН прогнозирует рекордный рост российской экономики
Саакашвили призвал ликвидировать СБУ и нацгвардию Украины
СМИ: власти обсуждают повышение минимального трудового стажа
Путину предложат реформы избирательной системы
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
В школьную программу могут включить курс о семейной жизни
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь