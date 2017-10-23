Корпорация развития Иркутской области поддержала 11 инвестпроектов
Корпорация развития Иркутской области (КРИО) выдала 617,4 млн рублей на реализацию 11 инвестиционных проектов за 9 месяцев 2017 года. Об этом 20 октября сообщает
Корпорация развития Иркутской области (КРИО) выдала 617,4 млн рублей на реализацию 11 инвестиционных проектов за 9 месяцев 2017 года. Об этом 20 октября сообщает
Основные направления инвестирования в 2017 году — строительство, транспорт, медицина и сельское хозяйство. КРИО поддержала реструктуризация долга АО «Автоколонна 1880», строительство филиала диагностического центра в Братске, финансовое оздоровление и развитие ОАО «Искра». Сельхозпредприятие с помощью полученных займов намерено погасить долги перед поставщиками, а после начнёт переоснащение производства, строительство зимних теплиц и
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Корпорация развития также выдала займ в 200 млн рублей для модернизации производства на Иркутском домостроительном комбинате (ИДСК) в селе Введенщина Шелеховского района. За два года на ИДСК планируют установить дополнительное оборудование для производства панелей жилых домов 135 серии, заменить оборудование для выпуска плит перекрытия, оптимизировать арматурное производство и расширить производственные площади. Это значительно снизит себестоимость продукции ИДСК, в том числе и деталей конструктивных схем, которые строители называют «Иркутским каркасом». Это новая схема строительства с использованием несущих сборных железобетонных колонн, ригелей, диафрагм жесткости и наружных железобетонных стеновых панелей. Ее активно используют в районах с сейсмичностью 7−9 баллов при возведении больниц, школ и детских садов. Продукция ИДСК будет использоваться для реконструкции домов 335 серии и строительства жилья
По словам руководства ИДСК, разработан план его технического перевооружения по освоению производства 135 серии. Он состоит из двух этапов. Цель первого этапа — выйти на мощность 60−80 тыс. кв. м в год, цель второго — увеличить производство до 100−150 тыс. кв. м жилья в год. Оба этапа планируется провести в течение 2017−2018 годов. Сейчас на производстве заняты почти 250 человек. В основном это жители Баклашей, Введенщины и Шелехова. После выхода на заявленную проектную мощность количество рабочих мест в ИДСК увеличится.
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