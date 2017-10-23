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04:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

Корпорация развития Иркутской области поддержала 11 инвестпроектов

Корпорация развития Иркутской области (КРИО) выдала 617,4 млн рублей на реализацию 11 инвестиционных проектов за 9 месяцев 2017 года. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на доклад генерального директора КРИО Олега Севрюкова на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания региона. Он напомнил, что в 2016 году КРИО поддержала три инвестиционных проекта, а сумма выданных займов составила 73 млн рублей.

Источник: Reuters

Основные направления инвестирования в 2017 году — строительство, транспорт, медицина и сельское хозяйство. КРИО поддержала реструктуризация долга АО «Автоколонна 1880», строительство филиала диагностического центра в Братске, финансовое оздоровление и развитие ОАО «Искра». Сельхозпредприятие с помощью полученных займов намерено погасить долги перед поставщиками, а после начнёт переоснащение производства, строительство зимних теплиц и оптово-распределительного центра, покупку техники и оборудования для высокотехнологичного производства овощей.

Корпорация выдала ООО «КРОСТ» 60 млн рублей на строительство первой очереди малоэтажного мкр-на в Саянске. Займ предоставлен на рыночных условиях под 12% годовых на семь месяцев. ООО «КРОСТ» уже имеет разрешение на строительство от администрации Саянска. Получены также технические условия на подключение к водопроводным, тепловым, канализационным и электрическим сетям, согласована и подписана проектная документация, заключены договоры на поставку материалов. Микрорайон будет состоять из 18 двухэтажных домов, где будут жить 90 семей. Площадь квартир — от 80 до 126 кв. м, стоимость 1 кв. м — 30 тыс. рублей. Власти города уже заключили соглашение с одним из банков о предоставлении будущим жильцам льготной ипотеки. Стройка такого масштаба в Саянске ведется впервые за 30 лет, за ней наблюдают в мэрии, правительстве и ЗС региона.

Корпорация развития также выдала займ в 200 млн рублей для модернизации производства на Иркутском домостроительном комбинате (ИДСК) в селе Введенщина Шелеховского района. За два года на ИДСК планируют установить дополнительное оборудование для производства панелей жилых домов 135 серии, заменить оборудование для выпуска плит перекрытия, оптимизировать арматурное производство и расширить производственные площади. Это значительно снизит себестоимость продукции ИДСК, в том числе и деталей конструктивных схем, которые строители называют «Иркутским каркасом». Это новая схема строительства с использованием несущих сборных железобетонных колонн, ригелей, диафрагм жесткости и наружных железобетонных стеновых панелей. Ее активно используют в районах с сейсмичностью 7−9 баллов при возведении больниц, школ и детских садов. Продукция ИДСК будет использоваться для реконструкции домов 335 серии и строительства жилья эконом-класса на территории Иркутской области, в том числе в рамках реализации федеральных и областных жилищных программ по переселению из ветхого и аварийного жилья.

По словам руководства ИДСК, разработан план его технического перевооружения по освоению производства 135 серии. Он состоит из двух этапов. Цель первого этапа — выйти на мощность 60−80 тыс. кв. м в год, цель второго — увеличить производство до 100−150 тыс. кв. м жилья в год. Оба этапа планируется провести в течение 2017−2018 годов. Сейчас на производстве заняты почти 250 человек. В основном это жители Баклашей, Введенщины и Шелехова. После выхода на заявленную проектную мощность количество рабочих мест в ИДСК увеличится.

Как сообщает пресс-служба ЗС Иркутской области, на заседании комитета депутаты в очередной раз выразили сомнения по поводу эффективности работы созданных в рамках деятельности КРИО фонда развития промышленности и фонда микрокредитования. Заместитель председателя комитета Дмитрий Ершов отметил низкую активность этих организаций в моногородах Иркутской области, а также в целом отсутствие плодотворной работы по поддержке малого и среднего бизнеса в муниципальных образованиях Приангарья. Парламентарии оставят на контроле вопросы, связанные с деятельностью Корпорация развития Иркутской области.

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