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07:33 (мск), источник: РИА Новости

Референдумы в Венето и Ламбардии: жители областей высказались за автономию

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Жители итальянских областей Ломбардия и Венето в ходе консультативных референдумов высказались за расширение автономии регионов.

Источник: AP 2017

Избирательная комиссия Венето сообщила, что более 98% проголосовавших высказались за автономию. Всего в голосовании, по сведениям местных властей, приняли участие свыше 57% избирателей.

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«Это победа жителей Венето, победа гражданского сознания, победа людей, которые хотят быть хозяевами в своем доме», — сказал президент Венето Лука Дзайа.

Он также назвал итоги регионального референдума историческим событием и пообещал уже в понедельник начать работу над «контрактом, который мы предложим центральным властям».

Глава области также отметил, что региональная электронная система по проведению референдума в воскресенье подверглась серьезной хакерской атаке.

В Ломбардии, в свою очередь, 95% жителей проголосовали за расширение автономии. Об этом рассказал губернатор области Роберто Марони.

«Спасибо трём миллионам ломбардцев, которые пришли голосовать, и тем 95%, которые отдали свой голос за ответ «да», — сказал он.

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Марони также подчеркнул, что Ломбардия добилась исторического результата, так как здесь впервые применялась система электронного голосования, неприступная для хакерских атак.

«Я очень доволен тем, как мы с этим справились,» — отметил Марони, добавив, что больше 3% проголосовавших высказались против расширения полномочий региона, 0,9% бюллетеней оказались пусты.

Марони также напомнил, что перед референдумом он ставил целью преодоление 34-процентного порога явки.

«На данный момент я могу сказать, что обработаны около трети данных, явка превысила 40%. Я не соревнуюсь с (губернатором Венето) Дзайей, но я счастлив тем, что мы можем объединить усилия и начать битву века», — сказал он.

Референдумы в двух североитальянских областях состоялись 22 октября. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.

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