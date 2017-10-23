Впервые за 26 лет ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность

Источник: AFP 2017

Гольфейн отметил, что официального приказа привести бомбардировщики в 24-часовую боевую готовность пока не поступало, однако подготовка на этом направлении уже ведется.

Он указал, что в мире, где «есть люди, которые открыто говорят об использовании ядерного оружия, важно оставаться настороже и продумывать новые способы быть готовым к разным вариантам развития событий».

Это уже не биполярный мир, где есть только США и СССР. Есть и другие игроки, обладающие ядерным потенциалом. Дэвид Гольфейн Генерал ВВС США

Читайте также Глава ЦРУ попросил не обращаться к нему в случае исчезновения главы КНДР

При этом генерал не стал называть конкретных стран, с ядерным потенциалом которых могли бы столкнуться США, однако в материале упоминаются «быстро развивающийся ядерный арсенал Северной Кореи и конфронтация президента США Дональда Трампа с Пхеньяном», а также «все более мощные российские вооруженные силы».