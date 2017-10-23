Times: Лондон просит не называть беременных женщинами в угоду трансгендерам

Источник: Reuters

Как сообщается, британское внешнеполитическое ведомство предложило внести изменения в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. Документ, который подписали и ратифицировали 168 стран, основан на Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Газета отмечает, что подобная инициатива вызвала негативную реакцию у феминистов.

«Оскорбительно, чтобы женщин лишали права называть себя женщинами под страхом быть названными фанатичками», — посетовала писательница Сара Дитум.

Однако в Форин-офисе заявили, что не настроены против женщин.

«Соединенные королевства не против использования термина “беременная женщина”. Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин, и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права», — заявила собеседница издания.