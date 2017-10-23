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06:21 (мск), источник: РИА Новости

Times: Лондон просит не называть беременных женщинами в угоду трансгендерам

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Британском правительстве просят поменять в документах ООН термин «беременная женщина» на «беременный человек», чтобы он включал и трансгендеров, пишет Times со ссылкой на источник в МИД Великобритании.

Источник: Reuters

Как сообщается, британское внешнеполитическое ведомство предложило внести изменения в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. Документ, который подписали и ратифицировали 168 стран, основан на Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

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Газета отмечает, что подобная инициатива вызвала негативную реакцию у феминистов.

«Оскорбительно, чтобы женщин лишали права называть себя женщинами под страхом быть названными фанатичками», — посетовала писательница Сара Дитум.

Однако в Форин-офисе заявили, что не настроены против женщин.

«Соединенные королевства не против использования термина “беременная женщина”. Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин, и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права», — заявила собеседница издания.

Кроме того, министры обсуждают возможные изменения в законодательстве, которые позволят британским подданным самостоятельно удостоверять смену пола без представления медицинских доказательств.

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