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08:03 (мск), источник: Newslab.ru

Выбрана основная тема Красноярского экономического форума-2018

Участники Красноярского экономического форума обсудят реализацию образа будущего Российской Федерации в следующем политическом цикле, где государственная политика ориентирована на человека через механизмы стратегического планирования и проектного управления.

Источник: Reuters

Главной темой XV Красноярского экономического форума станет «Россия 2018−2025: Стратегия. Проекты. Люди», сообщили в пресс-службе краевого правительства. Российские эксперты в Москве обсудили повестку КЭФ-2018, который пройдет в краевой столице с 12 по 14 апреля.

В обсуждении приняли участие около 70 ведущих экспертов в сфере экономики и бизнеса, руководители научно-образовательных учреждений, представители федеральных органов исполнительной власти, крупного бизнеса и общественных организаций. Возглавил заседание экспертного совета врио губернатора края Александр Усс. Участники обсудили тематику и концепцию архитектуры деловой части форума.

Основная тема предстоящего форума — «Россия 2018−2025: Стратегия. Проекты. Люди». Предполагается, что участники Красноярского экономического форума обсудят реализацию образа будущего Российской Федерации в следующем политическом цикле, где государственная политика ориентирована на человека через механизмы стратегического планирования и проектного управления.

Главными тематическими блоками форума станут молодежная программа, инвестиционная, деловая, выставочная, культурно-развлекательная, спортивная и экологическая программы.

В рамках молодежной программы КЭФ участники обсудят проведение в 2018 году Года предпринимательства в России и молодежное предпринимательство.

Архитектура деловой программы КЭФ включит в себя такие дискуссионные панели (треки), как «Инфраструктура развития человеческого капитала», «Деловая активность: от стагнации к развитию», «Инфраструктура для роста. Приоритетные проекты», «Госуправление 3.0. На службе у человека», «Регионы-лидеры. На пути к эффективному федерализму», «Евразийское партнерство. Повестка 2025», «Сибирь-2025. Образ будущего» и другие.

Как отметил в ходе заседания Александр Усс, на форуме планируется поднимать по-настоящему крупные российские темы, которые имеют важное прикладное значение для Сибири, в том числе для Красноярского края.

«В качестве приоритета развития страны президентом России обозначен так называемый сибирский вектор, и будет правильно, если он получит новое звучание как значимый элемент большой федеральной, а может быть и международной повестки дня», — сказал врио главы региона и добавил, что на предстоящем КЭФ необходимо расширить представительство деловых кругов, а также повысить его научно-исследовательскую составляющую.

Учитывая, что основной прикладной задачей форума является привлечение в Сибирский федеральный округ ресурсов развития, в том числе инвестиционных, в рамках КЭФ планируется проведение road show комплексных инвестиционных проектов развития СФО.

Отбором и подготовкой проектов займется рабочая группа с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, государственных институтов развития и деловых объединений. К началу форума предполагается отбор до 5−6 комплексных, в том числе межрегиональных, инвестиционных проектов высокого уровня проработки.

В ходе обсуждения предложенной концепции и архитектуры деловой программы форума от экспертов поступило большое количество предложений и инициатив, которые учтут при подготовке программы КЭФ-2018. Итоговый документ направят на рассмотрение в правительство РФ.

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