США аннулировали визу финансиста Уильяма Браудера
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — США аннулировали визу британского финанситса Уильяма Браудера в тот же день, когда Россия внесла гендиректора фонда Hermitage Capital в список Интерпола.
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — США аннулировали визу британского финанситса Уильяма Браудера в тот же день, когда Россия внесла гендиректора фонда Hermitage Capital в список Интерпола.
«Не только Путин добавил меня в список Интерпола, но и США в то же самое время отозвали мою визу», — написал Браудер у себя в твиттере.
Накануне СМИ сообщили о том, что Россия поместила Браудера в список розыска Интерпола. Сообщалось, что этот шаг был санкционирован президентом Владимиром Путиным. Москва воспользовалась правом в одностороннем порядке размещать имена разыскиваемых для запроса на арест. При этом в списке разыскиваемых лиц, размещенном на сайте Интерпола, Браудер отсутствует.
В России британский финансист объявлен в розыск. В настоящее время Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова, обвиняемых в трех эпизодах преднамеренного банкротства.
Сумма причиненного ими ущерба, по мнению обвинения, составляет 3,5 миллиарда рублей. Потерпевшими по делу являются три отделения управления ФНС по Москве, которыми в рамках уголовного дела заявлен к подсудимым гражданский иск на сумму причиненного ущерба.