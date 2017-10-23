США аннулировали визу финансиста Уильяма Браудера

«Не только Путин добавил меня в список Интерпола, но и США в то же самое время отозвали мою визу», — написал Браудер у себя в твиттере.

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Накануне СМИ сообщили о том, что Россия поместила Браудера в список розыска Интерпола. Сообщалось, что этот шаг был санкционирован президентом Владимиром Путиным. Москва воспользовалась правом в одностороннем порядке размещать имена разыскиваемых для запроса на арест. При этом в списке разыскиваемых лиц, размещенном на сайте Интерпола, Браудер отсутствует.

В России британский финансист объявлен в розыск. В настоящее время Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова, обвиняемых в трех эпизодах преднамеренного банкротства.