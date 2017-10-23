Акцию протеста устроили жители пригородного села в Павлодаре

Источник: Sputniknews.kz

Мирная акция прошла с участием журналистов. Инициативная группа представила интересы более двух тысяч недовольных жителей, которые собрали подписи, не желая лишаться городской прописки. Всего в Павлодарском живет около семи тысяч человек.

«Мы горожане 30 лет, и никто не имеет права отобрать у нас этот статус. Потому что в таком случае мы лишаемся всего: городской прописки, автобуса, — поделилась с журналистами жительница села Зоя Кутузова. — Как наши дети будут ездить в город, если к нам пустят всего три автобуса в день, как в Черноярку (другое пригородное село — прим.)? Моей дочери, которая работает на предприятии в городе, сразу сказали: «Если не будет у тебя городской прописки, ты будешь первой в списке на увольнение».

По словам женщины, сначала несогласные с грядущим нововведением хотели провести сход, но им не разрешили, позже их не пустили на конференцию в акимат.

Аким Павлодарского района Александр Бабенко, по инициативе которого пригородное село должно превратиться в районный центр, в свою очередь, убежден, что новый статус позволит этому населенному пункту быстро развиться, а его жителям — зажить лучше. Он обещает сельчанам, что по концепции развития райцентра в ближайшие шесть-семь лет здесь на республиканские деньги будут построены дом культуры, спортивный и логистический центры, детский сад и мини-центр, новая подстанция, появятся центральное отопление и водопровод.

При этом автобусы, по его словам, будут ходить по тем же графикам и за те же деньги, кроме того, появится еще один маршрут.

Помимо этого, при придании селу статуса райцентра в нем начнется жилищное строительство, таким образом, очередники смогут быстрее получить жилье здесь, чем могли бы получить квартиры в Павлодаре.

«Можно говорить об эмоциях, можно говорить о силе привычки, наверное, каждому из нас не так просто менять что-то в своей жизни, но если посмотреть объективно, это продуманная концепция, которая реально сделает жизнь людей в селе Павлодарском лучше. А у Павлодарского района, единственного в республике не имеющего райцентра, он, наконец, появится», — считает Александр Бабенко.