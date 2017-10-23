Андрей Тарасенко уволил своего заместителя
Эдуард Портнов отстранен от должности
Эдуард Портнов отстранен от должности
Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности Губернатора Андрей Тарасенко в понедельник, 23 октября.
В Администрации Приморья Эдуард Портнов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.
Как сообщили в
«Андрей Владимирович снял
Новый куратор строек в Приморье пока не назван. Временно, руководствуясь принципом взаимозаменяемости, курировать работу департамента градостроительства и инспекции стройнадзора будет
Ранее «Deita.ru» сообщало, что Андрей Тарасенко подписал распоряжение о назначении нового
Виктор Бруевич.