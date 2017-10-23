Андрей Тарасенко уволил своего заместителя

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности Губернатора Андрей Тарасенко в понедельник, 23 октября.

В Администрации Приморья Эдуард Портнов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и администрации Приморского края, решение об отставке было принято в связи с несоответствием ожиданиям.

«Андрей Владимирович снял вице-губернатора за отсутствие динамики по стройкам и полное отсутствие контроля. Врио Губернатора отметил, что давал шанс своему заместителю исправиться, продлив с ним контракт, но каких-либо изменений в ситуации не последовало», — прокомментировали в пресс-службе.

Новый куратор строек в Приморье пока не назван. Временно, руководствуясь принципом взаимозаменяемости, курировать работу департамента градостроительства и инспекции стройнадзора будет вице-губернатор Александр Юров.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что Андрей Тарасенко подписал распоряжение о назначении нового вице-губернатора. Им стала Татьяна Казанцева, около 20 лет занимавшая должность директора краевого департамента финансов, информирует краевая администрация.