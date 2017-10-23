Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
МИД Польши выразил недовольство частыми визитами Путина в Венгрию
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
Новейшая БМП-3 РФ превосходит американские - СМИ
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
СМИ: Лера Кудрявцева в "платье Золушки" очаровала фанатов
Фанаты возмущены видом Малышевой на съёмках - СМИ
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
08:04 (мск), источник: Zakon.kz

МИД РК: На Астанинском процессе могут появиться новые участники

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов не исключил появления новых участников на очередном раунде переговоров Астанинского процесса, сообщает Zakon.kz.

Источник: Reuters

«Нет, не исключаю, все зависти от того, насколько страны-гаранты сейчас сумеют скоординировать свою работу», — сказал Абдрахманов, отвечая на вопрос о возможности появления новых участников на переговорах.

По словам министра, состав участников переговоров будет известен «в течение этой недели.

Напомним, седьмой раунд переговоров пройдет в Астане 30—31 октября. В ходе переговоров планируется утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

Стороны также намерены рассмотреть вопросы борьбы с международным терроризмом и принять совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии.

Возможно обсуждение и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Состоявшийся в сентябре шестой раунд переговоров завершился принятием совместного заявления, в котором подтверждается намерение сторон продолжить работу по реализации положений Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии и других решений, ранее принятых в рамках Астанинского процесса.

Созданные зоны деэскалации в Сирии позволили значительно снизить масштабы конфликта и способствовали улучшению гуманитарной ситуации в Сирии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
СМИ: власти обсуждают повышение минимального трудового стажа
Путину предложат реформы избирательной системы
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
СМИ: Оксана Пушкина может стать представителем по делам женщин
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь