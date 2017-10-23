МИД РК: На Астанинском процессе могут появиться новые участники

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«Нет, не исключаю, все зависти от того, насколько страны-гаранты сейчас сумеют скоординировать свою работу», — сказал Абдрахманов, отвечая на вопрос о возможности появления новых участников на переговорах.

По словам министра, состав участников переговоров будет известен «в течение этой недели.

Напомним, седьмой раунд переговоров пройдет в Астане 30—31 октября . В ходе переговоров планируется утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

Стороны также намерены рассмотреть вопросы борьбы с международным терроризмом и принять совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии.

Возможно обсуждение и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Состоявшийся в сентябре шестой раунд переговоров завершился принятием совместного заявления, в котором подтверждается намерение сторон продолжить работу по реализации положений Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии и других решений, ранее принятых в рамках Астанинского процесса.