МИД РК: На Астанинском процессе могут появиться новые участники
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов не исключил появления новых участников на очередном раунде переговоров Астанинского процесса, сообщает Zakon.kz.
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов не исключил появления новых участников на очередном раунде переговоров Астанинского процесса, сообщает Zakon.kz.
«Нет, не исключаю, все зависти от того, насколько
По словам министра, состав участников переговоров будет известен «в течение этой недели.
Напомним, седьмой раунд переговоров пройдет в Астане
Стороны также намерены рассмотреть вопросы борьбы с международным терроризмом и принять совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии.
Возможно обсуждение и других вопросов, представляющих взаимный интерес.
Состоявшийся в сентябре шестой раунд переговоров завершился принятием совместного заявления, в котором подтверждается намерение сторон продолжить работу по реализации положений Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии и других решений, ранее принятых в рамках Астанинского процесса.
Созданные зоны деэскалации в Сирии позволили значительно снизить масштабы конфликта и способствовали улучшению гуманитарной ситуации в Сирии.