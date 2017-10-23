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09:02 (мск), источник: Podrobno.uz

Назначен новый чиновник, отвечающий за узбекскую эстраду

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане назначен новый руководитель Государственного учреждения «Узбекконцерт». Эту должность с приставкой «временно исполняющий обязанности» занял Одил Абдукахаров. Ранее он работал начальником отдела «Лицензирования концертной деятельности» этого учреждения.

Источник: Podrobno.uz

На новом посту Абдукахаров сменил Азамата Хайдарова, который также занимал эту должность с приставкой «исполняющий обязанности».

По данным Министерства культуры, новый директор начнет свою работу в понедельник, 23 октября. Двумя днями ранее он был представлен коллективу «Узбекконцерта» первым заместителем министра культуры Озодбеком Назарбековым.

Напомним, что в феврале этого года президент Узбекистана подписал указ, в рамках которого распустил эстрадное объединение «Узбекнаво» и объединение национального танца «Узбекракс», создав на их базе новую структуру — государственное учреждение «Узбекконцерт». Новая структура вошла в состав Министерства культуры и объединила порядка 2,5 тысячи творческих коллективов и исполнителей.

По оценкам экспертов, в перспективе это решение позволит усилить эффективность реализации мер по развитию музыкального, хореографического и эстрадного искусства, оказать всемерное содействие в создании высокохудожественных качественных произведений, отражающих высокую духовность, яркую и самобытную культуру народа Узбекистана.

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