Назначен новый чиновник, отвечающий за узбекскую эстраду

Источник: Podrobno.uz

На новом посту Абдукахаров сменил Азамата Хайдарова, который также занимал эту должность с приставкой «исполняющий обязанности».

По данным Министерства культуры, новый директор начнет свою работу в понедельник, 23 октября. Двумя днями ранее он был представлен коллективу «Узбекконцерта» первым заместителем министра культуры Озодбеком Назарбековым.

Напомним, что в феврале этого года президент Узбекистана подписал указ, в рамках которого распустил эстрадное объединение «Узбекнаво» и объединение национального танца «Узбекракс», создав на их базе новую структуру — государственное учреждение «Узбекконцерт». Новая структура вошла в состав Министерства культуры и объединила порядка 2,5 тысячи творческих коллективов и исполнителей.