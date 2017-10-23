Назарбаев поздравил Путина
Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с 25-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Российской Федерацией. Президент отправил российскому коллеге телеграмму. Об этом сообщает
Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с 25-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Российской Федерацией. Президент отправил российскому коллеге телеграмму. Об этом сообщает
«Отрадно, что наши межгосударственные отношения развиваются в полном соответствии с положениями и духом двустороннего Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года. Сотрудничество между нашими странами в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур является важнейшим элементом развития стратегического партнерства между Астаной и Москвой, основанного на доверии и взаимопонимании», — говорится в телеграмме.
Назарбаев также высказался о личных отношениях с Путиным. «Я высоко оцениваю и добрые личные отношения, сложившиеся между нами. При этом важно, что курс на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой народов двух наших государств», — отметил Глава государства.
Нурсултан Назарбаев пожелал президенту Российской Федерации крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов, а дружественному народу России — дальнейшего процветания и благополучия.