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08:51 (мск), источник: ЕАН

Евгений Куйвашев представит Екатеринбург президентам Мексики, Колумбии и Парагвая

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев по приглашению главы минпромторга Дениса Мантурова принимает участие в визите российской делегации в государства Латинской Америки.

Планируется, что наши чиновники проведут переговоры с президентами Мексики, Колумбии и Парагвая и примут участие в бизнес-мероприятиях.

«Цель рабочей поездки губернатора — продвижение продукции промышленных предприятий Свердловской области на рынки латиноамериканских стран, а также презентация российской заявки на право проведения всемирной выставки “Экспо-2025” в Екатеринбурге», — заявили в областном департаменте информационной политики.

В рамках деловой программы визита российской делегации, в которой примет участие губернатор Евгений Куйвашев, в эти дни проходят мексиканский инвестиционный саммит в Сан-Луис-Потоси, форум «Торгово-промышленный диалог: Россия — Мексика» в Мехико, форум «Торгово-промышленный диалог: Россия — Парагвай.

Продвижение на перспективные рынки МЕРКОСУР" в Асунсьоне, мероприятия и встречи в Боготе.

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