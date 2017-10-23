«Убийцами авианосцев» вооружат новосибирские Су-35

Эту возможность им дала новая высокоточная крылатая ракета Х-35У. После боевых испытаний «убийца авианосцев» официально вошла в состав вооружения Су-35. По мнению экспертов, благодаря новинке уникальные истребители, получившие у специалистов прозвище «воздушные убийцы», станут по-настоящему многофункциональными авиационными комплексами, способными решать широкий круг задач.

Х-35У — это первая полностью унифицированная ракета, применение которой возможно как с надводных и подводных кораблей, береговых ракетных комплексов, так и авиационных носителей. Как рассказали «Известиям» в военном ведомстве, решение о включении Х-35У в штатное вооружение истребителя Су-35 было принято в начале сентября.