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08:55 (мск), источник: VN.ru

«Убийцами авианосцев» вооружат новосибирские Су-35

Истребители Су-35С, которые делают в Новосибирске на заводе имени Чкалова, смогут уничтожать любые морские цели — от небольшого катера до авианосца, а также укрепления и даже бронированную военную технику.

Эту возможность им дала новая высокоточная крылатая ракета Х-35У. После боевых испытаний «убийца авианосцев» официально вошла в состав вооружения Су-35. По мнению экспертов, благодаря новинке уникальные истребители, получившие у специалистов прозвище «воздушные убийцы», станут по-настоящему многофункциональными авиационными комплексами, способными решать широкий круг задач.

Х-35У — это первая полностью унифицированная ракета, применение которой возможно как с надводных и подводных кораблей, береговых ракетных комплексов, так и авиационных носителей. Как рассказали «Известиям» в военном ведомстве, решение о включении Х-35У в штатное вооружение истребителя Су-35 было принято в начале сентября.

Добавим, что на прошлой неделе Воздушно-космические силы России получили новую партию серийных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома авиационного завода им. Чкалова в Новосибирске и направились к месту дислокации. Всего гособоронзаказом 2017 года предусмотрена поставка 16 самолетов Су-34.

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