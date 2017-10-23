Минтруд опроверг обсуждение планов повышения минимального трудового стажа

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​Министерство труда и социальной защиты опровергло информацию о разработке планов повышения порога минимального трудового стажа в качестве альтернативы повышению пенсионного возраста. Об этом, со ссылкой на пресс-службу министерства, сообщает «Интерфакс».

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​"Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается", — заявила пресс-секретарь главы министерства Мария Исянова.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников сообщила, что такие планы обсуждает администрация президента и правительство. Собеседники издания рассказали, что идея повышения пенсионного возраста непопулярна у населения, поэтому власти склоняются к увеличению необходимого для получения пенсии по старости трудового стажа.