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08:53 (мск), источник: РБК

Минтруд опроверг обсуждение планов повышения минимального трудового стажа

Никакие изменения в пенсионной системе не обсуждаются, заявили в Минтруде. Ранее газета «Ведомости» сообщила, что власти склонны повысить минимальный порог трудового стажа для получения пенсии по старости.

Источник: Reuters

​Министерство труда и социальной защиты опровергло информацию о разработке планов повышения порога минимального трудового стажа в качестве альтернативы повышению пенсионного возраста. Об этом, со ссылкой на пресс-службу министерства, сообщает «Интерфакс».

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​"Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается", — заявила пресс-секретарь главы министерства Мария Исянова.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников сообщила, что такие планы обсуждает администрация президента и правительство. Собеседники издания рассказали, что идея повышения пенсионного возраста непопулярна у населения, поэтому власти склоняются к увеличению необходимого для получения пенсии по старости трудового стажа.

По мнению одного из источников газеты, эта мера будет стимулировать людей дольше работать и выходить из серого сектора, что принесет больше доходов в Пенсионный фонд (ПФР) и в целом оздоровит экономику страны. ​

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