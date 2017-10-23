В школьную программу могут включить курс нравственных основ семейной жизни

Министерству образования предложили включить в обязательную школьную программу разработанный в РПЦ учебный курс «Нравственные основы семейной жизни». Как пишет «Коммерсантъ», глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова обсудила этот вопрос с замминистра образования и науки Татьяной Синюгиной. По словам Летковой, они договорились, что возможность включить курс в школьную программу будет рассмотрен в ноябре, на одном из ближайших заседаний учебно-методического объединения по общему образованию при Российской академии образования. Леткова добавила, что вопрос обсуждается не впервые, но на этот раз замминистра назвала предложение своевременным и разумным.

В пресс-службе Минобрнауки подтвердили факт встречи и добавили, что прозвучавшие на ней предложения будут рассмотрены.

Создатели курса «Нравственные основы семейной жизни» — екатеринбургский священник Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина). Их цель — преподать школьникам «систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре» и подготовить их «к созданию крепкой многодетной счастливой семьи», цитирует газета. К 2017 г. курс был внедрен в школьную программу в 60 регионах России, он преподается или за счет классных часов, или включен в другие курсы, такие, как обществознани, или как факультатив.

В 2015 г. Минобрнауки не поддержало просьбу представителей РПЦ сделать курс обязательным для всех школ.