Депутат потребовал от КСП проверить «золотую» остановку в Барабинске
НОВОСИБИРСК, 23 октября, ФедералПресс. Остановка, стоимостью 500 тысяч рублей, прославила новосибирский город Барабинск на всю страну.
НОВОСИБИРСК, 23 октября, ФедералПресс. Остановка, стоимостью 500 тысяч рублей, прославила новосибирский город Барабинск на всю страну.
Как сообщает «Сибкрай.ru», депутат барабинского совета Контантин Терещенко потребовал
Дело в том, что стоимость четырех синих листов железа, пяти труб и скамейки для пассажиров составила 500 тысяч рублей. При этом, сообщил депутат, остановку сдуло ветром через три недели после установки.
Терещенко сообщил, что обратился в
«Я уже получил ответ с областной прокуратуры, что мое обращение переадресовано в барабинскую. В КСП я написал с просьбой, чтобы проверяли именно в Новосибирске. Я думаю, проверку
Ранее администрация Барабинска сообщила, что установку проводила МБУ «Городская служба благоустройства», которая провела отсыпку площадки, поставила павильон и дорожные знаки.