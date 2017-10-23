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09:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Депутат потребовал от КСП проверить «золотую» остановку в Барабинске

НОВОСИБИРСК, 23 октября, ФедералПресс. Остановка, стоимостью 500 тысяч рублей, прославила новосибирский город Барабинск на всю страну.

Как сообщает «Сибкрай.ru», депутат барабинского совета Контантин Терещенко потребовал Контрольно-счетную палату проверить остановку, которая была установлена в Барабинске еще в 2016 году, но прославилась в социальных сетях только теперь.

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Дело в том, что стоимость четырех синих листов железа, пяти труб и скамейки для пассажиров составила 500 тысяч рублей. При этом, сообщил депутат, остановку сдуло ветром через три недели после установки.

Терещенко сообщил, что обратился в Контрольно-счетную палату и прокуратуру с просьбой проверить траты по этой остановке.

«Я уже получил ответ с областной прокуратуры, что мое обращение переадресовано в барабинскую. В КСП я написал с просьбой, чтобы проверяли именно в Новосибирске. Я думаю, проверку какую-то проведут, но у администрации есть возможность для маневра, изменить что-то», — рассказал изданию депутат.

Ранее администрация Барабинска сообщила, что установку проводила МБУ «Городская служба благоустройства», которая провела отсыпку площадки, поставила павильон и дорожные знаки.

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