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09:39 (мск), источник: dostup1.ru

Александр Лебедев возглавил южноуральское подразделение Росавтодора

С апреля он занимал пост исполняющего обязанности руководителя.

На должность начальника Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» назначен Александр Лебедев, исполнявший обязанности руководителя с 29 апреля 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За ФКУ Упрдор «Южный Урал» на праве оперативного управления закреплены автомобильные дороги федерального значения в Челябинской и Курганской областях. Их протяженность составляет 1341,607 км (М-5 «Урал» Москва — Челябинск, Подъезд к Екатеринбургу, М-36 Челябинск — Троицк до границы с Казахстаном, М-51 «Байкал» от Челябинска через Курган до Читы, 1Р-354 Екатеринбург — Курган, Подъезд к Тюмени).

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