Тефтелев жестко потребовал привести в порядок город к российско-казахстанскому форуму
В рамках мероприятия запланирован визит в Челябинск президента РФ Владимира Путина и президента РК Нурсултана Назарбаева.
В рамках мероприятия запланирован визит в Челябинск президента РФ Владимира Путина и президента РК Нурсултана Назарбаева.
Глава Челябинска Евгений Тефтелев жестко потребовал привести в порядок город к
Мэр Челябинска сделал акцент на состоянии гостевых маршрутов. «Их нужно очистить от мусора, рекламных объявлений и нелегальных киосков. Такое мое поручение, и оно должно быть выполнено до 25 октября», — сказал Тефтелев в ходе аппаратного совещания.
Начальник Управления транспорта Роман Болотов отметил,
что его епархия к большой встрече готова: в ближайшие дни весь состав полностью вымоют. Главы районов также отчитались о кубометрах вывезенного мусора и высадке новых деревьев, в частности, на Тополиной алее и Алом поле.
Кроме того, планируется, что в канун форума в Челябинске откроют памятник
Напомним, губернатор Борис Дубровский планирует показать гостям перинатальный центр, новую школу в микрорайоне Парковый и микрорайон Чурилово.
Последний раз президент России Владимир Путин приезжал в Челябинскую область в декабре 2016 года. Тогда он он посетил Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева, где ведется разработка новейшей межконтинентальной ядерной ракеты «Сармат», принял участие в церемонии запуска на предприятии «Этерно» (Группа ЧТПЗ) производственной линии с использованием нанотехнологий, а также обсудил с губернатором ряд региональных проблем.