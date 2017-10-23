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09:56 (мск), источник: dostup1.ru

Тефтелев жестко потребовал привести в порядок город к российско-казахстанскому форуму

В рамках мероприятия запланирован визит в Челябинск президента РФ Владимира Путина и президента РК Нурсултана Назарбаева.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев жестко потребовал привести в порядок город к российско-казахстанскому форуму — в рамках мероприятия, которое пройдет с 8 по 9 ноября, запланирован визит на Южный Урал двух лидеров — президента РФ Владимира Путина и президента РК Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Мэр Челябинска сделал акцент на состоянии гостевых маршрутов. «Их нужно очистить от мусора, рекламных объявлений и нелегальных киосков. Такое мое поручение, и оно должно быть выполнено до 25 октября», — сказал Тефтелев в ходе аппаратного совещания.

Начальник Управления транспорта Роман Болотов отметил,

что его епархия к большой встрече готова: в ближайшие дни весь состав полностью вымоют. Главы районов также отчитались о кубометрах вывезенного мусора и высадке новых деревьев, в частности, на Тополиной алее и Алом поле.

Кроме того, планируется, что в канун форума в Челябинске откроют памятник премьер-министру царского правительства Петру Столыпину. Не исключено, что это мероприятие состоится в присутствии лидеров государств.

Напомним, губернатор Борис Дубровский планирует показать гостям перинатальный центр, новую школу в микрорайоне Парковый и микрорайон Чурилово.

Последний раз президент России Владимир Путин приезжал в Челябинскую область в декабре 2016 года. Тогда он он посетил Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева, где ведется разработка новейшей межконтинентальной ядерной ракеты «Сармат», принял участие в церемонии запуска на предприятии «Этерно» (Группа ЧТПЗ) производственной линии с использованием нанотехнологий, а также обсудил с губернатором ряд региональных проблем.

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