Медведев заинтересовался «Омскими орлятами»

«Орлятами» очень заинтересовался председатель партии Дмитрий Медведев. Думаю, соревнованиям давно пора выйти за рамки региона, — рассказал на совещании по партийным проектам в омском региональном отделении «Единой России» председатель общественного совета проекта «Детский спорт» Александр Карташов.