Медведев заинтересовался «Омскими орлятами»

Глава российского правительства выразил заинтересованность в идее, реализованной в Омской области.
«Орлятами» очень заинтересовался председатель партии Дмитрий Медведев. Думаю, соревнованиям давно пора выйти за рамки региона, — рассказал на совещании по партийным проектам в омском региональном отделении «Единой России» председатель общественного совета проекта «Детский спорт» Александр Карташов.
Сейчас омские единороссы обсуждают перспективу выхода проекта «Омские орлята» за пределы Омской области. В регионе реализуется 22 из 25 федеральных партийных проектов.