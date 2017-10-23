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10:00 (мск), источник: СуперОмск

Медведев заинтересовался «Омскими орлятами»

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву рассказали о проекте спортивных соревнований между школьниками «Омские орлята».

Источник: РИА "Новости"

Глава российского правительства выразил заинтересованность в идее, реализованной в Омской области.

«Орлятами» очень заинтересовался председатель партии Дмитрий Медведев. Думаю, соревнованиям давно пора выйти за рамки региона, — рассказал на совещании по партийным проектам в омском региональном отделении «Единой России» председатель общественного совета проекта «Детский спорт» Александр Карташов.

Сейчас омские единороссы обсуждают перспективу выхода проекта «Омские орлята» за пределы Омской области. В регионе реализуется 22 из 25 федеральных партийных проектов.

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