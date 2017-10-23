Минэнерго возложило оплату фонарей на мэрию Екатеринбурга

«Мэрия», — твердо ответил он на соответствующий вопрос журналистов. Правда, потом он несколько смягчил свою позицию: «Освещение улиц оплачивает мэрия. Это входит в расходные полномочия. Здесь также, я так считаю, большая вероятность того, что платить должна мэрия». При этом он допустил, что в случае с разграниченными землями, где участок оформлен как придомовая территория, это может быть и обязанностью собственников. «Варианты возможны разные», — рассудил он.