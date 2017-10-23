Минэнерго возложило оплату фонарей на мэрию Екатеринбурга
Первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов склоняется к точке зрения, что платить за уличные фонари во дворах екатеринбургских домов должен город, а не жители.
Первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов склоняется к точке зрения, что платить за уличные фонари во дворах екатеринбургских домов должен город, а не жители.
«Мэрия», — твердо ответил он на соответствующий вопрос журналистов. Правда, потом он несколько смягчил свою позицию: «Освещение улиц оплачивает мэрия. Это входит в расходные полномочия. Здесь также, я так считаю, большая вероятность того, что платить должна мэрия». При этом он допустил, что в случае с разграниченными землями, где участок оформлен как придомовая территория, это может быть и обязанностью собственников. «Варианты возможны разные», — рассудил он.
Тем, кто не доволен действиями чиновников, заставляющих платить за свет на улице, министр посоветовал обращаться в надзорные органы.
Напомним, с 1 июля управляющим компаниям и ТСЖ началась рассылка писем с требованием принять опоры в границах придомовых земельных участков на баланс многоквартирников. Инициативу городских властей осудил минстрой РФ.
Согласно федеральному законодательству, в состав общего имущества в многоквартирном доме сети наружного освещения придомовой территории не входят.
По мнению заместителя министра Андрея Чибиса, жильцы должны платить только за фонарь у входа в подъезд.
На прошлой неделе сюжет о том, что «сотни жителей Екатеринбурга вынуждены спешить домой с наступлением темноты и вечером встречать детей с фонариками», вышел на Первом канале.