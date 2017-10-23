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10:04 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбург летят Голодец, Васильева и Греф

В Екатеринбурге вновь ждут высоких гостей — на 27—28 октября намечен визит вице-премьера Ольги Голодец, министра образования Ольги Васильевой и главы Сбербанка Германа Грефа.

Источник: РИА "Новости"

Они проведут в уральской столице заседание международного совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ. В мероприятии также примет участие губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, совет курирует программу «5−100», по которой 21 российскому вузу ежегодно выделяются значительные средства из федерального бюджета.

В этот список входит УрФУ, однако недавно Ольга Васильева заявила, что в ближайшее время госпрограмма может сильно сократиться и в ней останется лишь шесть вузов. Заявление повлекло за собой слухи об исключении УрФУ.

По всей видимости, этот вопрос также будет обсуждаться на совещании.

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