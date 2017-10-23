В Екатеринбург летят Голодец, Васильева и Греф

Они проведут в уральской столице заседание международного совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ. В мероприятии также примет участие губернатор Евгений Куйвашев.

В этот список входит УрФУ, однако недавно Ольга Васильева заявила, что в ближайшее время госпрограмма может сильно сократиться и в ней останется лишь шесть вузов. Заявление повлекло за собой слухи об исключении УрФУ.