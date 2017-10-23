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10:32 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Закон о помощи погорельцам на Дону планируют принять в ноябре

Подготовлен областной законопроект, предусматривающий жилищную помощь ростовским погорельцам. По плану, деньги на эти цели должны выделяться из федерального и регионального бюджетов.

21 октября представители донского Заксобрания встретились с пострадавшими при пожаре в центре Ростова-на-Дону. Собравшимся рассказали о том, что сделано за прошедшие два месяца, а также о том, какая помощь будет оказана в будущем.

Председатель Законодательного собрания Александр Ищенко отметил, что подготовлен областной законопроект, предусматривающий жилищную помощь погорельцам. По плану, деньги на эти цели должны выделяться из федерального и регионального бюджетов.

Также он уточнил, что в ближайшее время законопроект отправят в Москву. Как только документ одобрят, депутаты его рассмотрят снова. Предполагается, что уже на следующем заседании, в двадцатых числах ноября, он будет принят.

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