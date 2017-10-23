Закон о помощи погорельцам на Дону планируют принять в ноябре
Подготовлен областной законопроект, предусматривающий жилищную помощь ростовским погорельцам. По плану, деньги на эти цели должны выделяться из федерального и регионального бюджетов.
Подготовлен областной законопроект, предусматривающий жилищную помощь ростовским погорельцам. По плану, деньги на эти цели должны выделяться из федерального и регионального бюджетов.
21 октября представители донского Заксобрания встретились с пострадавшими при пожаре в центре
Председатель Законодательного собрания Александр Ищенко отметил, что подготовлен областной законопроект, предусматривающий жилищную помощь погорельцам. По плану, деньги на эти цели должны выделяться из федерального и регионального бюджетов.
Также он уточнил, что в ближайшее время законопроект отправят в Москву. Как только документ одобрят, депутаты его рассмотрят снова. Предполагается, что уже на следующем заседании, в двадцатых числах ноября, он будет принят.