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10:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Врио губернатора отправился с рабочим визитом в районы Новосибирской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников начал знакомство с районами области.

Источник: Вести - Новосибирск

Первый визит — в Венгерово и Чаны. Финал рабочей поездки — совещание с главами муниципальных образований. Говорили дольше запланированного. Главные вопросы: итоги уборочной и привлечение инвестиций.

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