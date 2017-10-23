Врио губернатора отправился с рабочим визитом в районы Новосибирской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников начал знакомство с районами области.
Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников начал знакомство с районами области.
Первый визит — в Венгерово и Чаны. Финал рабочей поездки — совещание с главами муниципальных образований. Говорили дольше запланированного. Главные вопросы: итоги уборочной и привлечение инвестиций.