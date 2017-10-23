И.о. главы Орджоникидзевского района станет Василий Поторочин
с 25 октября исполняющим обязанности главы Орджоникидзевского района Перми будет Василий Поторочин.
с 25 октября исполняющим обязанности главы Орджоникидзевского района Перми будет Василий Поторочин.
Как сообщает Business Class, ранее господин Поторочин заместителем главы администрации района.
Прежний руководитель Орджоникидзевского района Лидия Королева переходит на работу в администрацию Перми, где возглавит управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям.