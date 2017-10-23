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10:44 (мск), источник: Коммерсантъ

И.о. главы Орджоникидзевского района станет Василий Поторочин

с 25 октября исполняющим обязанности главы Орджоникидзевского района Перми будет Василий Поторочин.

Как сообщает Business Class, ранее господин Поторочин заместителем главы администрации района.

Прежний руководитель Орджоникидзевского района Лидия Королева переходит на работу в администрацию Перми, где возглавит управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям.

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