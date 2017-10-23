Источник: UzReport.news

Узбекские разведчики вернулись из Великобритании.

«Кембрийский патруль» — престижные соревнования лучших разведчиков мира, в которых в этом году впервые участвовала и группа военнослужащих Министерства обороны Узбекистана.

Среди новичков были также команды из Армении, ОАЭ, Молдовы и Филиппин. Общее количество участников составило 139 команд из 29 государств. Наши военные достойно выступили и, получив высокую оценку экспертов, заняли второе место в командном зачёте.

Турнир «Кембрийский патруль» проводится в Уэльсе ежегодно на протяжении 40 лет и по праву считается одним из самых сложных и престижных состязаний, которые можно сравнить с отбором в подразделения специального назначения. Перед участниками стояла задача совершить марш в Кембрийских горах протяженностью в 65 км, преодолеть свыше 1000 м подъемов и 750 м спусков в полной боевой экипировке и с минимальным грузом в 25 кг и без приборов навигации. Таким образом, была проведена проверка лидерских качеств участников, их полевая выучка, дисциплина, а также психологическая и физическая выносливость.

По итогам конкурса группа войсковой разведки Министерства обороны Республики Узбекистан, несмотря на отсутствие опыта участия в этом соревновании, смогла занять 2-е место, совместно с группой из Италии. По условиям конкурса, каждое призовое место предоставляется двум командам. Вершину пьедестала почёта и третье место завоевали три из 111 команд Великобритании. Победители и призёры конкурса были награждены памятными медалями и почётными грамотами.