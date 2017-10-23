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10:54 (мск), источник: "Российская газета"

Под Хабаровском «Панцири» отбили атаку с земли

В ходе учений зенитчиков Восточного военного округа под Хабаровском расчеты ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» успешно отбили атаки и с земли, и с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны России.

Тренировкой был предусмотрен марш техники в заданный район. По ходу следования зенитчики преодолели условно зараженные участки местности, а потом встретились с засадой, устроенной на дороге «террористами». Нападавшие были уничтожены из штатного вооружения ЗРПК, спаренных 30-миллиметровых пушек, делающих 83 выстрела в секунду.

Разделавшись с наземной атакой, «Панцири» прибыли в пункт назначения, где расчеты выполнили нормативы по развертыванию техники в неподготовленной местности. Изготовившись к бою, зенитчики условно уничтожили все назначенные им воздушные цели при помощи электронных пусков ракет.

Справка «РГ»

ЗРПК «Панцирь» предназначен для ближнего прикрытия объектов от всех имеющихся и перспективных средств воздушного нападения. Время реакции комплекса на цели четыре секунды, между захватом цели радаром и пуском ракеты проходит полторы секунды — это мировой рекорд.

Установка может одновременно обстреливать четыре цели в радиусе 20 километров. Модульная конструкция комплекса позволяет устанавливать его на любое шасси, корабельная версия «Панцирь-М» проходит испытания.

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