Под Хабаровском «Панцири» отбили атаку с земли

Тренировкой был предусмотрен марш техники в заданный район. По ходу следования зенитчики преодолели условно зараженные участки местности, а потом встретились с засадой, устроенной на дороге «террористами». Нападавшие были уничтожены из штатного вооружения ЗРПК, спаренных 30-миллиметровых пушек, делающих 83 выстрела в секунду.

Разделавшись с наземной атакой, «Панцири» прибыли в пункт назначения, где расчеты выполнили нормативы по развертыванию техники в неподготовленной местности. Изготовившись к бою, зенитчики условно уничтожили все назначенные им воздушные цели при помощи электронных пусков ракет.

Справка «РГ»

ЗРПК «Панцирь» предназначен для ближнего прикрытия объектов от всех имеющихся и перспективных средств воздушного нападения. Время реакции комплекса на цели четыре секунды, между захватом цели радаром и пуском ракеты проходит полторы секунды — это мировой рекорд.