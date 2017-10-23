Руслан Болотов распорядился проверить частные гостиницы в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Председатель правительства Руслан Болотов поручил проверить деятельность частных гостиниц в Иркутской области. Это связано с большим потоком туристом, а соответственно с увеличением отелей на территории региона. Первое совещание состоялось в региональном правительстве под председательством первого заместителя губернатора Иркутской области — председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на облправительство.

Также присутствовали заместитель председателя правительства Приангарья Антон Логашов, министр имущественных отношений региона Владислав Сухорученко, заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова, руководитель службы архитектуры региона Екатерина Протасова, руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, представители федеральных надзорных органов, Законодательного собрания Иркутской области власти и муниципалитетов.

«Последние несколько лет мы видим увеличение потока туристов — за прошлый год к нам приехали 156,8 тысячи иностранцев, а за девять месяцев текущего года этот показатель составил более 187,4 тысячи. Растет и количество гостиниц. Сегодня на территории нашего региона располагается свыше 470-ми таких объектов. Более 70% гостиниц находятся в Иркутске, Ольхонском, Слюдянском, Иркутском районах. Вместо с тем, налоговые отчисления в бюджет Иркутской области от туристической деятельности невысокие», — рассказала Екатерина Сливина.

Руслан Болотов отметил, что ситуация в нашем регионе не уникальна и многие туристические территории, как в России, так и за рубежом имеют опыт вывода туристического бизнеса на легальный уровень.

«Сегодня нам необходимо разработать схему взаимодействия всех органов власти и контролирующих структур для выявления нелегальных гостиниц. У правительства Иркутской области нет цели запретить работу отелей и хостелов, мы хотим помочь бизнесменам, в том числе и иностранным, начать работать в рамках российского законодательства, пользоваться всеми преимуществами легального положения и приносить пользу жителям региона», — сообщил председатель правительства Иркутской области.

Присутствовавший на совещании заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов подчеркнул, что сегодня существуют все законные методы по выявлению и наказанию владельцев нелегальных гостиниц, и они работают.