Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пушков подколол Белый дом за заявление Джонсона про РФ - СМИ
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Навальный прокомментировал решение Собчак пойти на выборы
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
Новейшая БМП-3 РФ превосходит американские - СМИ
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Мнение: «кинжалы» США у границ РФ – акт бессильной злобы
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Руслан Болотов распорядился проверить частные гостиницы в Иркутской области

Это связано с увеличением количества отелей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Председатель правительства Руслан Болотов поручил проверить деятельность частных гостиниц в Иркутской области. Это связано с большим потоком туристом, а соответственно с увеличением отелей на территории региона. Первое совещание состоялось в региональном правительстве под председательством первого заместителя губернатора Иркутской области — председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на облправительство.

Также присутствовали заместитель председателя правительства Приангарья Антон Логашов, министр имущественных отношений региона Владислав Сухорученко, заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова, руководитель службы архитектуры региона Екатерина Протасова, руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, представители федеральных надзорных органов, Законодательного собрания Иркутской области власти и муниципалитетов.

«Последние несколько лет мы видим увеличение потока туристов — за прошлый год к нам приехали 156,8 тысячи иностранцев, а за девять месяцев текущего года этот показатель составил более 187,4 тысячи. Растет и количество гостиниц. Сегодня на территории нашего региона располагается свыше 470-ми таких объектов. Более 70% гостиниц находятся в Иркутске, Ольхонском, Слюдянском, Иркутском районах. Вместо с тем, налоговые отчисления в бюджет Иркутской области от туристической деятельности невысокие», — рассказала Екатерина Сливина.

Руслан Болотов отметил, что ситуация в нашем регионе не уникальна и многие туристические территории, как в России, так и за рубежом имеют опыт вывода туристического бизнеса на легальный уровень.

«Сегодня нам необходимо разработать схему взаимодействия всех органов власти и контролирующих структур для выявления нелегальных гостиниц. У правительства Иркутской области нет цели запретить работу отелей и хостелов, мы хотим помочь бизнесменам, в том числе и иностранным, начать работать в рамках российского законодательства, пользоваться всеми преимуществами легального положения и приносить пользу жителям региона», — сообщил председатель правительства Иркутской области.

Присутствовавший на совещании заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов подчеркнул, что сегодня существуют все законные методы по выявлению и наказанию владельцев нелегальных гостиниц, и они работают.

Также на совещании участники высказали свои предложения по решению проблемы. Председатель правительства Иркутской области поручил в двухнедельный срок подготовить механизм взаимодействия всех структур, список объектов для проверок и сообщил, что такие совещания будут проходить в правительстве региона на постоянной основе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал передовые технологии будущего
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на понедельник, 23 октября
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
Минтруд опроверг повышение минимального трудового стажа
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Режиссера Джеймса Тобэка обвинили в домогательствах 38 девушек
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься» Звезда сериалов «Отличница», «Григорий Р.» и «Гоголь» Таисия Вилкова — о Владимире Машкове, откровенных сценах и назойливых поклонниках
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь