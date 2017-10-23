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11:09 (мск), источник: Sputnik.by

Оппозиция подала заявку на проведение акции в Куропатах 5 ноября

МИНСК, 23 ок — Sputnik. Консервативно-христианская партия — БНФ подала заявку в Мингорисполком и Миноблисполком на проведение 5 ноября шествия и митинга в урочище Куропаты, сообщили организаторы мероприятия.

Источник: Sputnik.by

Акция приурочена ко Дню памяти предков «Дзяды». До 1998 года 2 ноября осенний День памяти предков, как и весенняя «Радуница», был выходным днем. Однако затем указом президента «Дзяды» исключили из разряда выходных дней.

Тем менее ряд политических оппозиционных партий на «Дзяды» идут в Курапаты, чтобы почтить память невинно репрессированных соотечественников. Традиционно участники шествия собираются у Часового завода в районе станции метро «Парк Челюскинцев» и по тротуарам движутся в урочище, где в 30-е годы сотрудники НКВД расстреляли несколько десятков тысяч человек.

Этот же маршрут организаторы указали и в нынешней заявке, направленной в исполкомы.

Напомним, весной этого года Куропаты снова оказались в центре внимания общественности. Активисты оппозиционных движений добились прекращения строительства бизнес-центра неподалеку от урочища.

Тогда же в марте было принято решение о создании мемориала. Министерство культуры объявило конкурс эскизов монументального знака. Согласно условиям конкурса от участников ждали проект, выдержанный в «лучших традициях классического и национального монументального искусства». Однако о результатах конкурса публично объявлено так и не было.

Накануне активисты общественного объединения «Белая Русь» провели субботник в урочище Куропаты.

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