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12:30 (мск), источник: Интерфакс

На Байконуре начались антитеррористические учения

В городе Байконуре (Кызылординская область Казахстана) в ночь на понедельник начались антитеррористические учения «Гроза — Байконур 2017», сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме.

Источник: РИА "Новости"

Первый этап учений проходит в виде командно-штабной тренировки, в ходе которой в городской администрации и силовых структурах развертываются оперативные штабы, отрабатывается их взаимодействие и управление городским хозяйством в условиях теракта.

Параллельно «силовики» проводят локальные учения в своих подразделениях, тренируясь в сборе по команде «Тревога» и отработке своих действий в рамках антитеррористических мероприятий, отметил собеседник агентства.

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«Горячая» фаза учений должна начаться 25 октября с «захвата» административного здания филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — «Космический центр “Южный” (расположенного на центральной площади города) условными террористами. Предполагается проведение переговоров с “террористами”, сбор ресурсов для выполнения их требований и силовая операция по освобождению “заложников”. Учения завершатся 27 октября», — рассказал источник.

Комплекс «Байконур» арендован Россией у Казахстана и состоит из двух частей: города и одноименного космодрома. В городе Байконур проживает около 76 тыс. человек, из них около 60% — граждане Казахстана, около 37% — граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов России и Казахстана.

В городе функционируют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия и учреждения и структуры, обеспечивающие правопорядок. Управление внутренних дел (УМВД России на комплексе «Байконур»), общей численностью около 700 сотрудников является подразделением ГУ МВД России по Московской области. Казахстан имеет на комплексе специального представителя президента и представительства своих силовых структур, через которые проводится координация и взаимодействие между российскими и казахстанскими государственными органами и силовыми министерствами.

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