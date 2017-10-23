На Байконуре начались антитеррористические учения

Источник: РИА "Новости"

Первый этап учений проходит в виде командно-штабной тренировки, в ходе которой в городской администрации и силовых структурах развертываются оперативные штабы, отрабатывается их взаимодействие и управление городским хозяйством в условиях теракта.

Параллельно «силовики» проводят локальные учения в своих подразделениях, тренируясь в сборе по команде «Тревога» и отработке своих действий в рамках антитеррористических мероприятий, отметил собеседник агентства.

«Горячая» фаза учений должна начаться 25 октября с «захвата» административного здания филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — «Космический центр “Южный” (расположенного на центральной площади города) условными террористами. Предполагается проведение переговоров с “террористами”, сбор ресурсов для выполнения их требований и силовая операция по освобождению “заложников”. Учения завершатся 27 октября», — рассказал источник.

Комплекс «Байконур» арендован Россией у Казахстана и состоит из двух частей: города и одноименного космодрома. В городе Байконур проживает около 76 тыс. человек, из них около 60% — граждане Казахстана, около 37% — граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов России и Казахстана.