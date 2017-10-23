Инвестиционный потенциал Хабаровского края представят корейским инвесторам

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Хабаровск, 23 октября, AmurMedia.

25 октября в Сеуле (Республика Корея) АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фонд «Росконгресс» представят корейским инвесторам экономический потенциал восьми субъектов Российской Федерации. Активное участие в бизнес-сессии примет делегация Хабаровского края под руководством первого заместителя председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрия Чайки, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

Деловое мероприятие «Бизнес в России: региональные возможности для корейского бизнеса» организовано совместно с корейским агентством содействия торговле и инвестициям, Торгово-промышленной палатой Республики Корея и Корейской ассоциацией международной торговли.

Как сообщает официальный портал Фонда «Росконгресс», выездная презентация инвестиционного потенциала российских регионов вызвала большой интерес среди представителей южнокорейского бизнеса и местных органов власти. Участвовать в диалоге желание выразили руководители 200 южнокорейских компаний.

В рамках деловой программы руководители делегаций от Хабаровского края, Амурской, Калининградской, Калужской, Новгородской, Сахалинской областей, Республики Северная Осетия, Ханты-Мансийского автономного округа встретятся с мэром Сеула господином Пак Вон Суном. На встрече будет презентован проект «цифровая мэрия». Эта онлайн платформа не имеет аналогов в мире. Она позволяет отслеживать и своевременно реагировать на обращения граждан и происшествия.

Российская делегация также посетит Seoul Startup Hub-крупнейший азиатский акселератор по поддержке инновационных проектов, а также проведет ряд переговоров для налаживания взаимовыгодного сотрудничества с представителями южнокорейских ассоциаций.

Перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах будут обсуждаться на встречах с министром Республики Корея, ответственным за торговлю, господином Ким Хён Чоном и Председателем Комитета при Президенте Республики по экономическому сотрудничеству с северными государствами Сон Ён Гилем.

Напомним, что в рамках III Восточного экономического форума, который прошел в начале сентября во Владивостоке, Президент РФ Владимир Путин и Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин обсудили планы государств по развитию всестороннего сотрудничества.

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