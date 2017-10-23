Инвестиционный потенциал Хабаровского края представят корейским инвесторам
Делегация региона примет участие в деловой
Делегация региона примет участие в деловой
Хабаровск, 23 октября, AmurMedia.
25 октября в Сеуле (Республика Корея) АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фонд «Росконгресс» представят корейским инвесторам экономический потенциал восьми субъектов Российской Федерации. Активное участие в
Деловое мероприятие «Бизнес в России: региональные возможности для корейского бизнеса» организовано совместно с корейским агентством содействия торговле и инвестициям,
В рамках деловой программы руководители делегаций от Хабаровского края, Амурской, Калининградской, Калужской, Новгородской, Сахалинской областей, Республики Северная Осетия,
Российская делегация также посетит Seoul Startup
Перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы взаимодействия в
Напомним, что в рамках III Восточного экономического форума, который прошел в начале сентября во Владивостоке, Президент РФ Владимир Путин и Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин обсудили планы государств по развитию всестороннего сотрудничества.
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