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11:20 (мск), источник: Nakanune.ru

Назначен новый начальник Уральского таможенного управления

Начальником Уральского таможенного управления с сегодняшнего дня, 23 октября, назначен генерал-майор таможенной службы Максим Чмора.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе управления.

Максим Владимирович Чмора родился 21 ноября 1973 года в Хабаровске. В таможенных органах с марта 1996 года, свою служебную деятельность начинал в воздушном пункте пропуска аэропорта Курумоч (Самара). Окончил Российскую таможенную академию ФТС России. Имеет награды таможенной службы: медали «За службу в таможенных органах» I, II, III степеней, «За Усердие», «Дмитрий Бибиков», нагрудный знак «Отличник таможенной службы», почетную грамоту ФТС России, а также неоднократные Благодарности руководителя ФТС РФ.

С сентября 2015 года он находился в должности первого заместителя начальника Уральского таможенного управления. До работы на Урале Максим Чмора проходил службу в Приволжском таможенном управлении, исполняя обязанности первого заместителя начальника Татарстанской таможни.

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