Назначен новый начальник Уральского таможенного управления

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе управления.

Максим Владимирович Чмора родился 21 ноября 1973 года в Хабаровске. В таможенных органах с марта 1996 года, свою служебную деятельность начинал в воздушном пункте пропуска аэропорта Курумоч (Самара). Окончил Российскую таможенную академию ФТС России. Имеет награды таможенной службы: медали «За службу в таможенных органах» I, II, III степеней, «За Усердие», «Дмитрий Бибиков», нагрудный знак «Отличник таможенной службы», почетную грамоту ФТС России, а также неоднократные Благодарности руководителя ФТС РФ.