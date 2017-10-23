Назначен новый начальник Уральского таможенного управления
Начальником Уральского таможенного управления с сегодняшнего дня, 23 октября, назначен
Начальником Уральского таможенного управления с сегодняшнего дня, 23 октября, назначен
Об этом Накануне.RU сообщили в
Максим Владимирович Чмора родился 21 ноября 1973 года в Хабаровске. В таможенных органах с марта 1996 года, свою служебную деятельность начинал в воздушном пункте пропуска аэропорта Курумоч (Самара). Окончил Российскую таможенную академию ФТС России. Имеет награды таможенной службы: медали «За службу в таможенных органах» I, II, III степеней, «За Усердие», «Дмитрий Бибиков», нагрудный знак «Отличник таможенной службы», почетную грамоту ФТС России, а также неоднократные Благодарности руководителя ФТС РФ.
С сентября 2015 года он находился в должности первого заместителя начальника Уральского таможенного управления. До работы на Урале Максим Чмора проходил службу в Приволжском таможенном управлении, исполняя обязанности первого заместителя начальника Татарстанской таможни.