Стала известна дата встречи Назарова с Путиным

Источник: РИА "Новости"

В Кремле готовится встреча президента с одиннадцатью отставленными осенью губернаторами, сообщает «Дождь». В число участников встречи входит второй губернатор Омской области Виктор Назаров, ушедший со своего поста 9 октября.

Ожидается, что встреча пройдет 31 октября. Глава государства выразит уважение ушедшим руководителям и отметит, что их опыт пригодится в будущем.