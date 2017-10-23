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11:12 (мск), источник: СуперОмск

Стала известна дата встречи Назарова с Путиным

Второй губернатор Омской области Виктор Назаров в конце октября встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

В Кремле готовится встреча президента с одиннадцатью отставленными осенью губернаторами, сообщает «Дождь». В число участников встречи входит второй губернатор Омской области Виктор Назаров, ушедший со своего поста 9 октября.

Ожидается, что встреча пройдет 31 октября. Глава государства выразит уважение ушедшим руководителям и отметит, что их опыт пригодится в будущем.

Виктор Назаров возглавлял Омскую область с 2012 по 2017 год. После его ухода в отставку по собственному желанию временно исполняющим обязанности губернатора был назначен депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.

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