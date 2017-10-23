Стало известно, где живут советники нового губернатора Буркова
Иногородние советники омского губернатора Александра Буркова пока не нашли постоянного пристанища в городе.
Иногородние советники омского губернатора Александра Буркова пока не нашли постоянного пристанища в городе.
Олег Заремба, Андрей Кузнецов и Дмитрий Ушаков живут в одной из гостиниц Омска.
Об этом «СуперОмску» заявил руководитель ГУИП Станислав Сумароков. При этом точное местоположения домашнего очага советников главы региона он называть не стал, так как считает себя не в праве разглашать подобную информацию.
По словам чиновника, все советники губернатора живут в комфортных, но совершенно простых условиях. Сам же Александр Бурков, напомним, проживает на госдаче на улице Березовая.