Стало известно, где живут советники нового губернатора Буркова

Олег Заремба, Андрей Кузнецов и Дмитрий Ушаков живут в одной из гостиниц Омска.

Об этом «СуперОмску» заявил руководитель ГУИП Станислав Сумароков. При этом точное местоположения домашнего очага советников главы региона он называть не стал, так как считает себя не в праве разглашать подобную информацию.