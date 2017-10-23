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11:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Двенадцать человек участвуют в конкурсе на должность гендиректора фонда капитального ремонта Нижегородской области

Двенадцать человек участвуют в конкурсе на должность генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области».

Источник: Reuters

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области, заявления кандидатов на участие в открытом конкурсе на замещение должности гендиректора регионального оператора ремонта многоквартирных домов и прилагаемые к ним документы в настоящее время рассматриваются комиссией на соответствие всем требованиям.

В частности, руководитель фонда должен являться гражданином РФ, иметь высшее образование и квалификацию по специальности строительство и (или) юриспруденция и (или) экономика; опыт работы в сфере строительства и (или) в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее пяти лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее трёх лет.

После оценки заявлений кандидатам устроят квалификационный экзаменв виде компьютерного тестирования. По результатам оценки заявлений и количества баллов квалификационного экзамена пройдёт собеседование с кандидатами, по итогам которого комиссия примет решение о победителе конкурса, либо о признании конкурса несостоявшимся.

В состав комиссии включены представители органов региональной исполнительной власти, не ниже замруководителя, в том числе от министерства энергетики и ЖКХ, министерства строительства, министерства экологии и природных ресурсов, от инспекции административно-технического надзора и от государственной жилищной инспекции.

Также по согласованию могут участвовать председатель общественного совета при министерстве энергетики и ЖКХ, представитель «Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения» и представитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ НКО «Фонд жилищного просвещения «Ассоциация товариществ собственников жилья г. Нижнего Новгорода».

Ранее сообщалось, что конкурсная комиссия выберет гендиректора фонда 30 ноября.

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