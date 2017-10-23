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12:24 (мск), источник: Sputniknews.kz

Кыргызстан начал процесс денонсации соглашения с Казахстаном

АСТАНА, 23 окт — Sputnik. Комитет Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана) по бюджету и финансам одобрил проект закона о денонсации соглашения с Казахстаном о выделении Астаной 100 миллионов долларов на оборудование для таможенной границы, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан вице-премьер соседней республики Дуйшенбек Зилалиев.

Источник: Sputniknews.kz

По его словам, Бишкек ждет эти средства уже 10 лет.

Мы планировали построить ветеринарные лаборатории на эти средства. Но не стали ждать этих денег и уже построили 18 лабораторий за счет бюджетных средств. На остальные лаборатории изыщем средства из других источников.
Дуйшенбек Зилалиев

Казахстан в июле этого года ратифицировал соглашение о выделении 100 миллионов долларов Кыргызстану. Эта сумма предоставляется на реализацию мероприятий по присоединению Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу (ЕврАзЭС, ЕАЭС). В частности — на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы ЕврАзЭС, на приведение в соответствие с требованиями ЕврАзЭС санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем Кыргызстана.

Ранее уходящий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прокомментировал вопрос о 100 миллионах долларов от Казахстана, заявив, что его стране не нужна помощь, которую они «ждали три года».

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