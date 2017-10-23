Кыргызстан начал процесс денонсации соглашения с Казахстаном

По его словам, Бишкек ждет эти средства уже 10 лет.

Мы планировали построить ветеринарные лаборатории на эти средства. Но не стали ждать этих денег и уже построили 18 лабораторий за счет бюджетных средств. На остальные лаборатории изыщем средства из других источников.

Казахстан в июле этого года ратифицировал соглашение о выделении 100 миллионов долларов Кыргызстану. Эта сумма предоставляется на реализацию мероприятий по присоединению Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу (ЕврАзЭС, ЕАЭС). В частности — на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы ЕврАзЭС, на приведение в соответствие с требованиями ЕврАзЭС санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем Кыргызстана.