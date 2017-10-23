Красноярские депутаты обсудят совет коллеги «следить за базаром»

Источник: РИА Новости

На прошлой неделе в интернете распространилось видео с сессии заксобрания Красноярского края, на котором депутат от «Единой России» Людмила Магомедова просит коллегу из партии «Патриоты России» Ивана Серебрякова «следить за базаром». В видеорепортажах местных СМИ этот эпизод зафиксирован полностью — после выступления Магомедова уже при выключенном микрофоне произнесла: «Достал уже, честное слово, … несчастный». Некоторые пользователи соцсетей и журналисты услышали в трудноразличимой фразе нецензурное слово.

«Безусловно, вопрос об этичности поведения любого депутата вне зависимости от его фракционной принадлежности заслуживает внимательного рассмотрения, что, скорее всего, и будет сделано на одном из ближайших заседаний совета законодательного собрания», — сказал Свиридов.

По его словам, парламент — большая дискуссионная площадка, и порой эмоции депутатов перехлестывают через край.

«Девятнадцатого октября было напряженное заседание сессии — выборы председателя законодательного собрания, первого заместителя, корректировка краевого бюджета и еще около 50 вопросов. Возможно, все это повысило градус дебатов по ряду пунктов повестки. К слову, некоторые источники тоже погорячились, приписав Людмиле Васильевне оскорбление, которое она не произносила. К тому же на этой же сессии она извинилась за сказанное», — пояснил спикер.

Он добавил, что «этот досадный инцидент не повлияет на общую атмосферу в нашем парламенте».