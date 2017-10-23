Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Путин предложил россиянам платить за медицину
"Никогда не говори никогда": премьер Украины о закупках газа у РФ
Почему американцам разонравился российский корабль
Саакашвили обвинил Порошенко в незаконном приказе Нацгвардии
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
Новейшая БМП-3 РФ превосходит американские - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
22-летний бразилец выиграл турнир ММА, придя на бой как зритель
Лорак показала растяжку в откровенном видео - СМИ
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
11:39 (мск), источник: РИА Новости

Красноярские депутаты обсудят совет коллеги «следить за базаром»

Поведение главы комитета по образованию, культуре и спорту законодательного собрания Красноярского края Людмилы Магомедовой, которая посоветовала коллеге «следить за базаром», могут обсудить в ближайшее время, сообщил РИА Новости пресс-секретарь председателя краевого парламента Владимир Корецкий со ссылкой на спикера Дмитрия Свиридова.

Источник: РИА Новости

На прошлой неделе в интернете распространилось видео с сессии заксобрания Красноярского края, на котором депутат от «Единой России» Людмила Магомедова просит коллегу из партии «Патриоты России» Ивана Серебрякова «следить за базаром». В видеорепортажах местных СМИ этот эпизод зафиксирован полностью — после выступления Магомедова уже при выключенном микрофоне произнесла: «Достал уже, честное слово, … несчастный». Некоторые пользователи соцсетей и журналисты услышали в трудноразличимой фразе нецензурное слово.

«Безусловно, вопрос об этичности поведения любого депутата вне зависимости от его фракционной принадлежности заслуживает внимательного рассмотрения, что, скорее всего, и будет сделано на одном из ближайших заседаний совета законодательного собрания», — сказал Свиридов.

По его словам, парламент — большая дискуссионная площадка, и порой эмоции депутатов перехлестывают через край.

«Девятнадцатого октября было напряженное заседание сессии — выборы председателя законодательного собрания, первого заместителя, корректировка краевого бюджета и еще около 50 вопросов. Возможно, все это повысило градус дебатов по ряду пунктов повестки. К слову, некоторые источники тоже погорячились, приписав Людмиле Васильевне оскорбление, которое она не произносила. К тому же на этой же сессии она извинилась за сказанное», — пояснил спикер.

Он добавил, что «этот досадный инцидент не повлияет на общую атмосферу в нашем парламенте».

Магомедова возглавляет в заксобрании комитет по образованию, культуре и спорту. Также она была инициатором скандального законопроекта, который позволял повысить зарплату депутатам заксобрания и другим категориям госслужащих. Законопроект был принят летом, а затем отменен после широкой огласки в СМИ и обществе.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Красноярском крае изъяли рекордную партию черной икры
В заповеднике 'Столбы' открылись интерактивный лабиринт и амфитеатр
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
Минтруд опроверг повышение минимального трудового стажа
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
На Байконуре начались антитеррористические учения
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Мбаппе — обладатель Golden Boy-2017 По итогам опроса журналистов из ведущих европейских СМИ, француз опередил форварда «Барселоны» Усмана Дембеле и нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься» Звезда сериалов «Отличница», «Григорий Р.» и «Гоголь» Таисия Вилкова — о Владимире Машкове, откровенных сценах и назойливых поклонниках
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь