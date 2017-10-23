В Ростовской области учредили почетное звание «Трудовая династия Дона»

Как говорится в сообщении, такое решение глава региона принял для сохранения и приумножения в Ростовской области лучших трудовых традиций, а также для воспитания у подрастающего поколения уважительного отношения к труду и гордости за трудовые подвиги своих семей и земляков.

Чтобы получить почетное звание, семья должна соответствовать нескольким критериям. Например, суммарный стаж трудовой династии должен превышать 50 лет. Кроме того, она должна была внести значительный вклад в формирование трудовых традиций, в сохранение семейных ценностей и преемственности поколений. Высокую награду могут получить не более трех семей в год.

Решение о присвоении звания принимает губернатор, но мотивированные предложения будет готовить специально созданная комиссия. Ее ходатайства главе региона будут содержать пояснительную записку с информацией о каждом члене трудовой династии, перечень документов, подтверждающих совокупный трудовой стаж, вклад трудовой династии в развитие отрасли, государственные, ведомственные, региональные и любые другие награды членов трудовой династии, сообщили в правительстве.

Нужно сказать, что новость была воспринята жителями области и экспертами весьма позитивно.

— Во всех развитых странах трудовые династии являются предметом гордости как отдельных городов или регионов, так и стран в целом. В Европе, например, свою фамильную многовековую историю имеют многие заводы и мастерские, дома моды, юридические службы и так далее. Такие компании пользуются большим авторитетом, а молодое поколение стремиться освоить профессию предков и стать еще более конкурентоспособными на рынке. В итоге все это позитивно отражается на качестве товаров и услуг и работает на рост национальной экономики и авторитет страны, — говорит глава юридической компании «Нигматуллин и партнеры» Барей Нигматуллин.