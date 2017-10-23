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12:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Заксобрание рассмотрит кандидатуру нового омбудсмена в четверг

Вопрос о назначении уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Павла Микова краевым омбудсменом внесен на рассмотрение депутатов регионального заксобрания.

Депутаты обсудят этот вопрос на пленарном заседании 26 октября. В случае положительного решения, господин Миков будет назначен на должность регионального уполномоченного по правам человека на 5 лет. Также в повестку пленарного заседания внесен вопрос о награждении предыдущего краевого омбудсмена Татьяны Марголиной почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства».

Напомним, Татьяны Марголиной истекли 20 сентября. Губернатор Пермского края Максим Решетников предложил на должность краевого омбудсмена регионального уполномоченного по правам ребенка Павла Микова. Ранее «Ъ» сообщал, что федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова одобрила кандидатуру господина Микова на пост краевого уполномоченного по правам человека.

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