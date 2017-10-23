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12:12 (мск), источник: СуперОмск

Бурков узнал, как работают омские суды

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков провел рабочую встречу с председателем Омского областного суда Владимиром Ярковым.

Источник: РИА "Новости"

Руководителя региона интересовало то, как работают суды в регионе. В частности, Бурков спросил, с чем связан рост числа рассматриваемых гражданских дел.

«Ситуация в целом свидетельствует о том, что судам сегодня доверяют. Ситуацию недоверия удалось переломить. Во многом благодаря тому, что мы сделали в Омской области такую систему контроля за судебными решениями, какой нет во многих других регионах. Это фактически тотальная система контроля», — заявил Ярковой.

На этой неделе врио губернатора проведет серию встреч с руководителями областных управлений федеральных служб и ведомств.

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