Бурков узнал, как работают омские суды
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков провел рабочую встречу с председателем Омского областного суда Владимиром Ярковым.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков провел рабочую встречу с председателем Омского областного суда Владимиром Ярковым.
Руководителя региона интересовало то, как работают суды в регионе. В частности, Бурков спросил, с чем связан рост числа рассматриваемых гражданских дел.
«Ситуация в целом свидетельствует о том, что судам сегодня доверяют. Ситуацию недоверия удалось переломить. Во многом благодаря тому, что мы сделали в Омской области такую систему контроля за судебными решениями, какой нет во многих других регионах. Это фактически тотальная система контроля», — заявил Ярковой.
На этой неделе врио губернатора проведет серию встреч с руководителями областных управлений федеральных служб и ведомств.