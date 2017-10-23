Бурков узнал, как работают омские суды

Руководителя региона интересовало то, как работают суды в регионе. В частности, Бурков спросил, с чем связан рост числа рассматриваемых гражданских дел.

«Ситуация в целом свидетельствует о том, что судам сегодня доверяют. Ситуацию недоверия удалось переломить. Во многом благодаря тому, что мы сделали в Омской области такую систему контроля за судебными решениями, какой нет во многих других регионах. Это фактически тотальная система контроля», — заявил Ярковой.