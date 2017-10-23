Врио губернатора Новосибирской области считает перспективным проект автодороги Орловка — Игол

Строительство автодороги от деревни Орловка Кыштовского района Новосибирской области к Игольско-Таловому нефтеносному месторождению на юге Томской области благоприятно скажется на развитии местной экономики. Об этом заявил в минувшие выходные врио главы Новосибирской области Андрей Травников во время визита в Венгеровский район.

«В этом проекте виден потенциал, видна заинтересованность бизнеса. Есть возможность превратить Венгеровский район не просто в территорию транзита продуктов нефтедобычи, но и развить на основе транспортной артерии на территории района новые отрасли производства и переработки, в первую очередь — лесопереработки», — приводит слова господина Травникова пресс-служба регионального правительства.

Рамочное соглашение о строительстве высокотехнологичной дороги четвертой категории было заключено в конце 2014 года между Новосибирской и Томской областями и компанией «Северный транзит». Дорога позволит доставлять нефтепродукты до Транссибирской магистрали и трассы «Иртыш» за 300 км вместо 2,5 тыс. км нынешнего маршрута.

Предполагалось, что в 2015 году начнется проектирование дороги, а в 2016 году — строительство на базе зимника Игол — Орловка.