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12:22 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Врио губернатора Новосибирской области считает перспективным проект автодороги Орловка — Игол

Андрей Травников совершил первую рабочую поездку по районам области.

Строительство автодороги от деревни Орловка Кыштовского района Новосибирской области к Игольско-Таловому нефтеносному месторождению на юге Томской области благоприятно скажется на развитии местной экономики. Об этом заявил в минувшие выходные врио главы Новосибирской области Андрей Травников во время визита в Венгеровский район.

«В этом проекте виден потенциал, видна заинтересованность бизнеса. Есть возможность превратить Венгеровский район не просто в территорию транзита продуктов нефтедобычи, но и развить на основе транспортной артерии на территории района новые отрасли производства и переработки, в первую очередь — лесопереработки», — приводит слова господина Травникова пресс-служба регионального правительства.

Рамочное соглашение о строительстве высокотехнологичной дороги четвертой категории было заключено в конце 2014 года между Новосибирской и Томской областями и компанией «Северный транзит». Дорога позволит доставлять нефтепродукты до Транссибирской магистрали и трассы «Иртыш» за 300 км вместо 2,5 тыс. км нынешнего маршрута.

Предполагалось, что в 2015 году начнется проектирование дороги, а в 2016 году — строительство на базе зимника Игол — Орловка.

В феврале 2016 глава «Томскавтодора» Юрий Дроздов сообщил, что ситуация со строительством дороги осложнилась созданием Васюганского заповедника. Позднее выяснилось, что будущая дорога не затрагивает территорию заповедника. По данным администрации Томской области, проектирование дороги должно начаться в 2017 году.

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