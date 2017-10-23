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12:15 (мск), источник: СуперОмск

Будущее Назарова определится после встречи с Путиным

Второй губернатор Омской области Виктор Назаров может продолжить политическую карьеру.

Источник: РИА "Новости"

На следующей неделе второму губернатору Омской области Виктору Назарову предстоит встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства организует прием отставленных нынешней осенью губернаторов. Ожидается, что Путин отметит, что опыт отставленных руководителей пригодится в будущем.

«Было бы логично сделать Виктора Назарова сенатором. Он честно сказал, что остается в Омске после отставки. Было бы правильно, учитывая его опыт, чтобы Назаров стал новым членом Совета Федерации от региона. Понятно, что ротация среди губернаторов идет, но это справедливый и понятный процесс. Назначение врио губернатора в Омской области это показало», — заявил в разговоре с «СуперОмском» политолог Михаил Машкарин.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Виктор Назаров был отправлен в отставку с поста губернатора Омской области 9 октября. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.

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