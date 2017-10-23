Будущее Назарова определится после встречи с Путиным

«Было бы логично сделать Виктора Назарова сенатором. Он честно сказал, что остается в Омске после отставки. Было бы правильно, учитывая его опыт, чтобы Назаров стал новым членом Совета Федерации от региона. Понятно, что ротация среди губернаторов идет, но это справедливый и понятный процесс. Назначение врио губернатора в Омской области это показало», — заявил в разговоре с «СуперОмском» политолог Михаил Машкарин.