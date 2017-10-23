Будущее Назарова определится после встречи с Путиным
Второй губернатор Омской области Виктор Назаров может продолжить политическую карьеру.
Второй губернатор Омской области Виктор Назаров может продолжить политическую карьеру.
На следующей неделе второму губернатору Омской области Виктору Назарову предстоит встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства организует прием отставленных нынешней осенью губернаторов. Ожидается, что Путин отметит, что опыт отставленных руководителей пригодится в будущем.
«Было бы логично сделать Виктора Назарова сенатором. Он честно сказал, что остается в Омске после отставки. Было бы правильно, учитывая его опыт, чтобы Назаров стал новым членом Совета Федерации от региона. Понятно, что ротация среди губернаторов идет, но это справедливый и понятный процесс. Назначение врио губернатора в Омской области это показало», — заявил в разговоре с «СуперОмском» политолог Михаил Машкарин.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Виктор Назаров был отправлен в отставку с поста губернатора Омской области 9 октября. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.