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12:17 (мск), источник: Tengrinews

МИД проверяет сообщения о притеснении казахов в Китае

МИД отслеживает интересы казахской диаспоры. Об этом заявил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Мы выяснили, что казахи в КНР, в частности Синьцзянь-Уйгурском автономном регионе, испытывают затруднения с получением официальных документов, получением на руки паспортов, для того чтобы они могли пересечь границу и совершить поездку. Те, кто находится на госслужбе в КНР, испытывают определенные затруднения с получением документов в виде паспортов. Все эти вопросы мы тщательно изучаем, анализируем, а также обсуждаем с нашими китайскими коллегами. Мы ни одно обращение, если оно поступит в официальном порядке в наш МИД, не оставляем без внимания», — заверил министр.

По его словам, ведомство получило прямое поручение Главы государства заниматься вопросами казахской диаспоры за рубежом.

«Интересы нашей казахской диаспоры за границей всегда в орбите нашей внешнеполитической службы. В случае поступления какой-либо информации относительно ущемления прав, мы все эти вопросы поднимаем перед китайской стороной. У нас с КНР налажен весьма интенсивный диалог на официальном межправительственном уровне. В случае поступления информации относительно ущемления прав, в вашей интерпретации — гонений, но я не использую это слово, мы все эти вопросы поднимаем перед китайской стороной», — отметил Абдрахманов, отвечая на вопрос журналистов.

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