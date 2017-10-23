МИД проверяет сообщения о притеснении казахов в Китае
МИД отслеживает интересы казахской диаспоры. Об этом заявил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
МИД отслеживает интересы казахской диаспоры. Об этом заявил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Мы выяснили, что казахи в КНР, в частности
По его словам, ведомство получило прямое поручение Главы государства заниматься вопросами казахской диаспоры за рубежом.
«Интересы нашей казахской диаспоры за границей всегда в орбите нашей внешнеполитической службы. В случае поступления