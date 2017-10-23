МИД проверяет сообщения о притеснении казахов в Китае

«Мы выяснили, что казахи в КНР, в частности Синьцзянь-Уйгурском автономном регионе, испытывают затруднения с получением официальных документов, получением на руки паспортов, для того чтобы они могли пересечь границу и совершить поездку. Те, кто находится на госслужбе в КНР, испытывают определенные затруднения с получением документов в виде паспортов. Все эти вопросы мы тщательно изучаем, анализируем, а также обсуждаем с нашими китайскими коллегами. Мы ни одно обращение, если оно поступит в официальном порядке в наш МИД, не оставляем без внимания», — заверил министр.