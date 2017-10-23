Борис Дубровский поддержал проект областной Общественной палаты

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, новый проект «Час с региональным министром» за год работы приобрел большую популярность. Было проведено десять онлайн-встреч с централизованным подключением в студиях городов и районов области, а также с видеотрансляцией на канале «YouTube». Интернет-аудитория одной серии проекта достигает более 9 тысяч пользователей.

В этом году значительно улучшены показатели участия в конкурсах некоммерческих организаций. В 2017 году Челябинская область заняла лидирующую позицию по числу заявок, поданных на конкурс полпредства УрФО «12 гражданских инициатив», опередив Свердловскую область почти в два раза.

По словам Олега Дубровина, за последние месяцы была значительно активизирована деятельность по созданию системы муниципальных общественных палат. В настоящий момент она сформирована на 96%. Сейчас ведется встраивание территорий в работу областной палаты. За год было проведено более 100 мероприятий по разнообразным темам, среди них: экология, развитие некоммерческого сектора, ЖКХ, поддержка материнства и детства, проблема безнадзорных животных, инвестиционный климат, общественный контроль деятельности органов государственной власти.