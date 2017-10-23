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12:41 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский поддержал проект областной Общественной палаты

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поддержал идею областной Общественной палаты реализацию проекта «Час с министром». Об этом рассказал председатель общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин по итогам рабочей встречи с главой региона.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, новый проект «Час с региональным министром» за год работы приобрел большую популярность. Было проведено десять онлайн-встреч с централизованным подключением в студиях городов и районов области, а также с видеотрансляцией на канале «YouTube». Интернет-аудитория одной серии проекта достигает более 9 тысяч пользователей.

В этом году значительно улучшены показатели участия в конкурсах некоммерческих организаций. В 2017 году Челябинская область заняла лидирующую позицию по числу заявок, поданных на конкурс полпредства УрФО «12 гражданских инициатив», опередив Свердловскую область почти в два раза.

По словам Олега Дубровина, за последние месяцы была значительно активизирована деятельность по созданию системы муниципальных общественных палат. В настоящий момент она сформирована на 96%. Сейчас ведется встраивание территорий в работу областной палаты. За год было проведено более 100 мероприятий по разнообразным темам, среди них: экология, развитие некоммерческого сектора, ЖКХ, поддержка материнства и детства, проблема безнадзорных животных, инвестиционный климат, общественный контроль деятельности органов государственной власти.

Также в 2017 году одним из приоритетов стало развитие институтов общественного контроля. В структуре региональной общественной палаты появилась новая профильная комиссия. Также параллельно осуществлялись мониторинги качества городской среды, соблюдения прав и гарантий граждан в образовании, работали «горячие линии». В настоящее время общественная палата с помощью южноуральцев ведет работу по выявлению причин и объектов загрязнения окружающей среды.

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