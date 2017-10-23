После ухода 100 омских компаний Бурков встретился с Репиным

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Руководителя региона интересовал вопрос увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет.

«Налоговый орган в динамике, буквально в онлайн режиме видит, как развивается экономическая ситуация: где есть проседания, где они могут возникнуть, есть ли резервы и где они могут появиться», — заявил Репин.

Также глава УФНС России по Омской области отметил, что цифрами массовый уход предпринимателей из региона не подтверждается: «За это же время к нам пришло 86 юридических лиц. Так что расхождения незначительные и о бегстве предпринимателей говорить не приходится».

Как ранее сообщал «СуперОмск», в 2017 году налоговую прописку сменили 100 омских компаний. Владимир Репин отметил, что надо приветствовать развитие деятельности местных компаний в других регионах.