После ухода 100 омских компаний Бурков встретился с Репиным
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков провел рабочую встречу с главой УФНС России по Омской области Владимиром Репиным.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков провел рабочую встречу с главой УФНС России по Омской области Владимиром Репиным.
Руководителя региона интересовал вопрос увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет.
«Налоговый орган в динамике, буквально в онлайн режиме видит, как развивается экономическая ситуация: где есть проседания, где они могут возникнуть, есть ли резервы и где они могут появиться», — заявил Репин.
Также глава УФНС России по Омской области отметил, что цифрами массовый уход предпринимателей из региона не подтверждается: «За это же время к нам пришло 86 юридических лиц. Так что расхождения незначительные и о бегстве предпринимателей говорить не приходится».
Как ранее сообщал «СуперОмск», в 2017 году налоговую прописку сменили 100 омских компаний. Владимир Репин отметил, что надо приветствовать развитие деятельности местных компаний в других регионах.
«Можно гордиться, что они развивают бизнес на других территориях. Лишь бы под брендом Омской области», — резюмировал налоговик.