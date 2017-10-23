Суд признал бездействие мэрии Новосибирска в профилактике терроризма и экстремизма
Вопреки закону, мэрия не разработала и не утвердила соответствующую программу.
Вопреки закону, мэрия не разработала и не утвердила соответствующую программу.
НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Центральный райсуд Новосибирска по иску прокуратуры признал незаконным бездействие мэрии города в борьбе с терроризмом и экстремизмом, которое выразилось в непринятии на уровне муниципалитета соответствующей целевой программы, сообщает в понедельник
«Прокурор города предъявил в Центральный районный суд Новосибирска административное исковое заявление к мэрии города о признании незаконным бездействия (непринятия правового акта — муниципальной целевой программы по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма на территории города Новосибирска). Решением суда от
Федеральное законодательство обязует органы местного самоуправления участвовать в профилактике терроризма и экстремизма. Федеральный закон «О противодействии терроризму» и Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года предполагает, что муниципалитеты должны разрабатывать собственные программы в этой области. Проведенный прокуратурой мониторинг правовых актов показал, что, вопреки закону, мэрия Новосибирска не разработала и не утвердила такую программу.
Комментариями мэрии Новосибирска ТАСС пока не располагает.